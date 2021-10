Aasta klassiõpetaja: koolitükid peab juba klassis selgeks saama

Laupäeval selgusid parimad õpetajad. Jakob Westholmi gümnaasiumi õpetaja Kaia Rikson pärjati Eesti parimaks klassiõpetajaks. Tema põhimõte on, et koolitükid peab klassis selgeks saama.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" käis aasta klassiõpetaja tunnis Jakob Westholmi gümnaasiumis, kus ta on õpetanud viimased 23 aastat.

"Kuna minu ema oli ka õpetaja ja meil palju õpetajaskonda käis külas ja mina käisin koolis, aitasin emal üsna sageli vihikuid parandada ja töövihikuid üle vaadata, siis see pisik oli mul ka sees," selgitas ta kutsevalikut.

Tema sõnul peaksid õpilased juba koolis kõik asjad ära õppima, et seda mitte kodus vanematega teha.

"Mina isiklikult olen kogu oma õpetajakarjääri jooksul pidanud väga oluliseks, et me õpime koolis kõik asjad ära. Kodus ei pea lapsevanem lapsega õppima. Küll ainult sellisel juhul, kui on olnud mingi puudumine," ütles ta.

Riksoni sõnul püüavad lapsevanemad sageli õpetajat õpetada. "Lapsevanemad on need, kes liigselt tahavad võtta õpetaja rolli üle. Ehk siis tulla õpetajat õpetama vaatamata sellele, et õpetaja ongi õppinud õpetajaks ja ta ongi professionaal."

Õpetaja Riksonil on praegu esimene ja viies klass. Selle aja jooksul on olnud palju õpilasi ja kaks direktorit.

"Kahjuks ei ole kunagi pürginud ise direktori kohale, et teada, mis on üldse ühe direktori ülesanded ja selles ametis hakkama saada. /.../ Ma olengi tahtnud olla kogu aeg õpetaja. Ma ei oska väga midagi muud teha," ütles ta.