Washington tahab jälle survestada Hiinat ostma rohkem USA kaupu

Esmaspäeval teeb USA kaubandusesindaja Katherine Tai poliitilise pöördumise, mis on tema esimene üksikasjalik ülevaade Washingtoni ja Pekingi vahelisest majandussuhetest. Tai astus ametisse märtsis.

USA endine president Donald Trump kehtestas Hiina impordile tariifid. Tariifid hõlmavad Hiinas toodetud tarbekaupu nagu elektroonikat, riideid ja mööblit.

Joe Bideni administratsiooni ametnikud ütlesid, et tariifid jäävad alles. Tahetakse, et Hiina täidaks USA-ga sõlmitud 2020. aasta kaubanduslepingu tingimusi, teatas The Wall Street Journal.

Peking lubas 2020. aastal suurendada USA toodete ostmist. Lepingu kohaselt pidi Hiina suurendama USA toodete ostmist 2020. ja 2021. aasta jooksul 200 miljardi dollari võrra.

"Hiinal jäi 2020. aastal lubatud eesmärgist puudu vähemalt 40 protsenti. 2021. aastal jääb Pekingil puudu vähemalt 30 protsenti," ütles Petersoni instituudi ökonomist Chad Bown.

USA ärirühmad nõuavad aga, et valitsus suurendaks Hiinaga kaubandusläbirääkimisi.

"Meil on hea meel, et administratsioon teeb Hiina strateegia sõnastamisel sammu edasi. Otsene suhtlus Hiinaga on hädavajalik," ütles USA kaubanduskoja asepresident Myron Brilliant.

Hiina vastutariifid mõjusid valusalt ka paljudele USA ettevõttele. Hulk USA ettevõtteid sõltub Hiinas toodetud komponentidest.