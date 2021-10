Riik kaalub oma ettevõtete erastamist ja osaluse müüki

Eesti Raudtee kontserni jagunemisel eraldunud raudteevedudega tegelev ettevõte Operail kuulub praegu 100-protsendiselt Eesti riigile.

"Hetkel käivad viimase ettevalmistused, viimased auditid ja siis hakkab otseselt erastamise protsess pihta. Me loodame, et tehing võiks olla sõlmitud järgmise aasta esimeses kvartalis. Operailist võõrandatakse osa, see osa, mis ei ole seotud kaubaveoga Eestis – vagunite rendiäri, mida Operail teeb Soomes," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Järgmisel aastal on kavas enampakkumisega võõrandada vagunite rendiärist 51 protsenti ja 2023. aastal leida uus omanik 41 protsendile ettevõttest.

Teede Tehnokeskus võõrandatakse 100 protsendi ulatuses, valitsus annab sellele juba lähiajal oma nõusoleku, ütles Aas.

Operaili 51 protsendi müügist peaks riik teenima tulu 30 miljonit ja tehnokeskusest kuni viis miljonit eurot. Valitsus analüüsib praegu, millistest ettevõtetes peaks riik oma osalusest loobuma ja mis tuleks jätta riigi omandusse,

"Eelkõige (tuleks jätta) see, mis on seotud transpordiga, sest transpordisektoris on palju seda, kus vabaturu konkurentsi ei ole, mida riik nii ehk naa toetab. Mis on seotud energeetikaga, tuleb väga sügavalt järele mõelda, enne kui midagi erastama hakata," lausus Aas.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on valitsus andnud ülesande kõik 26 riigile kuuluvat ettevõtet analüüsida.

"Järgmise aasta esimeses kvartalis näiteks jõuame kindlasti valitsusse analüüsiga, mis puudutab jaotusvõrke. Kuidas kõige mõistlikumal viisil tulevikus jaotusvõrkudega edasi minna, kas ka seal oleks võimalus pärast väikest reorganiseerimist vähemusosalus börsile viia," ütles Pentus-Rosimannus.

Analüüsist selgub, kas Eleringi põhivõrgu ja Elektrilevi jaotusvõrgu baasil on võimalik moodustada uus ettevõte.

"Millised kattuvusi on, mida võiks efektiivsuse mõttes võib-olla koos edaspidi käsitleda, ja kui suurde osasse võiks anda võimaluse börsil investeerida," lausus Pentus-Rosimannus.

Riik viis edukalt börsile Tallina Sadama, millest praegu kuulub riigile 67 protsenti, aktsionäridele 33 protsenti.

"Kui esimene etapp on läbi viidud, see on olnud edukas, nagu see praegu olnud on, siis tuleb kaaluda, kas ja millises mahus on võimalik edasi minna. Ma arvan, et tulevikus kindlasti tullakse selle juurde," ütles rahandusminister.