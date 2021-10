Eelmise koroonalaine tõttu on siiani plaanilise ravi ootel 21 600 inimest

Teadusnõukoja liikme Peep Talvingu sõnul on kevadise koroonalaine tõttu siiamaani üle 20 000 inimese plaanilise ravi ootel. Tõenäoliselt tuleb plaanilist ravi peagi jälle piirata, mis kasvatab järjekordi veelgi.

"Peagi peab hakkama vaatama väga hoolikalt, mis saab plaanilise ravi piiramisest ja mulle tundub, et see on vältimatu," kommenteeris Talving koroonaviirusega nakatumise 30-protsendilist tõusu eelmisel nädalal.

Talvingu sõnul ei ole eelmise koroonalaine tõttu siiani saanud ravi 21 600 inimest: "Need on meie naabrid, pereliikmed, sõbrad, sugulased, kes ei saa kas oma puusaliigeseid vahetatud või ükskõik mis muud ravi."

Talving usub, et vaktsineeritusega hõlmatuse suurendamiseks asutakse sarnaselt teiste Baltimaadega ka Eestis teatud sihtrühmades ja kategooriates vaktsineerimist nõudma. Positiivse näitena tõi ta välja Tallinna kiirabi, kus vaktsineeritust nõuti juba kevadel.

Lätis ja Leedus on mittevaktsineeritutele kehtestatud väga ranged piirangud ja teatud valdkondades need inimesed enam töötada ei või.

"Kui me ei ole vaktsineerituse hõlmatusega 80–90 protsendi juures, jääme me kõik seda viirust teenindama, midagi teha ei ole," rääkis Talving.

"Ma arvan, et üks päev see tuleb, kui võetakse ka Eestis otsus vastu, et teatud sihtrühmad peavad olema vaktsineeritud."

Ta lisas, et vastavate meetmete rakendamine võetakse arutluse alla järgmisel nädalal koos terviseameti ja sotsiaalministeeriumiga.

Talving leidis, et piirangud ei lahenda olukorda, vaid lükkavad probleemi ainult edasi. Tema sõnul on ainus lahendus viirusega toimetulekuks vaktsineerimine.

"Kõik inimesed, kellel ei ole selget vastunäidustust – ja neid on väga vähe – peaksid minema ja tegema ära vähemalt ühe doosi," ütles ta.

"See esimene doos on nii oluline ja see tooks meid välja sellest katastroofist. Inimesed, võtke ennast palun kokku, minge vaktsineerige ennast ära ja kaitske oma hapraid ja haigeid inimesi."