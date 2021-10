Prantsusmaa ja Hispaania nõuavad EL-i energiaturu reformimist

Prantsusmaa ja Hispaania nõuavad Euroopa Liidu (EL) energiaturu reeglite reformimist. Mõlemad riigid on hädas elektri hinna järsu tõusuga, mille all kannatavad miljonid tarbijad.

Maagaasi hind jätkab tõusmist. Pariis ja Madrid muretsevad talvise energiakriisi pärast.

"EL-i energiaturg ei sobi praeguse olukorraga. Peame seda tõsiselt uurima. Sellel on üks suur negatiivne külg, elektri hind on vastavuses gaasi hinnaga," ütles Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire.

Le Maire sõnul teeb ta koostööd oma Hispaania kolleegi Nadia Calvinoga. Mõlemad tahavad EL-i energia eeskirjade reformimist. Selle eesmärk on vähendada energiahinna kõikumist, vahendas Financial Times.

Euroopa Liidu ühine energiaturg loodi 1990. aastatel. Valitsused säilitasid täieliku kontrolli oma riiklike energiaallikate üle. Eelmisel kuul nõudis Hispaania, et EL peab võtma energiaturul ühtsema lähenemisviisi, samuti tuleks luua maagaasi strateegilised reservid.

Hispaania suunas septembris energiafirmade kasvavad kasumid tarbijate toetamiseks. Energiafirmad väidavad, et Madridi samm võib takistada roheenergia investeeringuid ja rikkuda EL-i seadusi.

Calvino siiski õigustas tarbijate toetamist. "On oluline, et hinnatõusu ei maksaks kinni ainult tarbijad. Seetõttu peame tarbijate toetamiseks kasutama kõiki võimalikke õiguslikke vahendeid," ütles Calvino.

Calvino sõnul on tarbijate toetamine täielikult kooskõlas EL-i seadustega.

Hispaania välisminister Jose Manuel Albares sõitis eelmisel nädalal Alžeeriasse, mis on Hispaania üks suurimaid gaasiga varustajaid. Albares tahtis saada kinnitust, et Alžeeria jätkab Hispaania varustamist gaasiga, mis on kooskõlas turuhinnaga.