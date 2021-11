Ungari kehtestas kütusele hinnalae

Ungari teatas neljapäeval, et kehtestab kütusehinnale ülempiiri, kuna inflatsioon on kiirenenud üheksa aasta kõrgeimale tasemele.

Bensiini ja diisli hind Ungari tanklates on tõusnud üle 500 forinti ehk 1,37 euro liitri kohta. Rekordkõrgeid hindasid on nähtud ka mujal Euroopas, sealhulgas Suurbritannias ja Prantsusmaal.

Peaminister Viktor Orban on aprillis toimuvate valimiste eel sattunud inflatsiooni tõttu opositsiooni terava kriitika alla.

Konservatiivist peaminister on viimased kolm valimist alates 2010. aastast ülekaalukalt võitnud, kuid arvamusküsitlused osutavad, et nüüd on oodata tasavägisemat heitlust.

"Valitsus on otsustanud, et 15. novembrist on bensiini ja diisli hinnalagi 480 forinti liitri kohta," ütles Orbani kantseleiülem Gergely Gulyas.

"See tähendab, et diisli ja bensiini hind võib olla odavam kui 480 forinti, kuid mitte kallim," lisas Gulyas.

Hinnalagi, mida hakatakse üle vaatama iga kolme kuu tagant, kehtestati pärast inflatsiooni kiirenemist 6,5 protsendini oktoobris.

"Me usume, et hinnalagi toetab majandust ja panustab inflatsiooni aeglustamisse. Valitsus ei hakka jaemüüjatele kompensatsiooni maksma," ütles Gulyasy.

Ungari energiahiiu MOL aktsia kukkus teate järel 3,5 protsenti.