Eakate nakatumise ja hospitaliseerimise kasv viib plaanilise ravi piiramiseni

Koroonaviirusega nakatunute arvu kasvu foonil, eriti eakate inimeste seas, võib haiglaravi vajavate inimeste arv ulatuda kuni 300-350 inimeseni juba järgmisel nädalal. See tähendab, et plaanilist ravi peab hakkama senisest enam piirama, selgus terviseameti nädala epiidülevaatest .

Nakatamiskordaja R on üle-eestiliselt tõusnud 1,18-le, nädal varem oli see 1,1. Kasv on seotud Põhja, Ida ja Lääne regioonides kasvuga: Põhja regioonis 1,08-lt 1,18-le, Ida regioonis 1,05-lt 1,35-le, Lääne regioonis 1,15-lt 1,25-le. Lõuna regioonis püsis R eelmise nädalaga sarnasel tasemel (1,1).

Haigestumuse kiire kasv oli eelmisel nädalal Ida-Virumaal (53,5 protsenti) ja Raplamaal (56,2 protsenti). Haigestumus on viimasel kolmel nädalal kasvanud Pärnumaal (41,6 protsenti), Lääne-Virumaal (36,7 protsenti), Hiiumaal (35,7 protsenti) ja Harjumaal (30,6 protsenti).

Terviseameti hinnangul on murettekitav kasv alanud Harjumaal ja Ida-Virumaal, sest see mõjutab kogu Eestit. Haigestumuse hakkas stabiliseeruma Lõuna regioonis. Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt Lõuna-Eesti maakonnad.

Järgmisel nädaltel saab oodata keskmiselt 700–800 nakatunut päevas ning ca 6000 nädalas. Selle prognoosi järgi võib Eesti jõuda väga kõrge koroonaviiruse leviku riskitasemeni juba oktoobri teises pooles.

Plaanilist ravi hakatakse piirama

Eelmisel nädalal kasvas haigestunute arv kõikides vanusrühmades välja arvatud 20-24-aastaste seas. Suurem kasv oli eakamates vanuserühmades - vanusrühmas üle 80 aastat (75 protsenti), 75-79 aastat (54 protsenti) ja 60-64 aastat (52 protsenti).

Nii haigestunute absoluutarv kui ka haigestumus 100 000 elaniku kohta on

suurem kooli- (eriti 10-14-aastaste) ning tööealise elanikkonna (eriti 30-44-aastaste) seas.

Haigestunute kasvu foonil, eriti eakate inimeste seas, kasvab haiglaravi vajavate inimeste arv. Haiglaravi vajanud inimeste arv võib ulatuda kuni 300-350 inimeseni juba järgmisel nädalal. Mis tähendab, et plaanilist ravi peab hakkama senisest enam piirama.

Samas on need numbrid kaugel kevadise koroonaviiruse teise laine tipust, kui maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5. aprillil 727. Maksimaalne ööpäevane hospitaliseerimiste arv oli 30. märtsil - 104 haiget.

Eelmisel nädalal suri 21 inimest vanuses 60-97 aastat. Kõikidel inimestel olid kaasuvad haigused.

Enim suurenes nakatumine pereringis

Teadaoleva nakatumispaigaga juhtudest said nakkuse perekonnas 38 protsenti, lasteasutustes ja koolides 14,6 protsenti (laste/õppeasutuste personal moodustab kümnendiku registreeritud haigusjuhtudest), tööl kaheksa protsenti (sh tervishoiu- ja hoolekandeasutuste personal), tervishoiu- ja hoolekandeasutuse patsientide seas 3,2 protsenti, tutvusringis 3,5 protsenti, välismaal 2,7 protsenti, huvitegevuse (sh trennid) ja meelelahutusüritustes 1,4 protsenti jm kohtades kaks protsenti.

Suurenes nakatumine pereringis (28 protsendilt 38-le), lasteasutustes ja koolides (13,5 protsendilt 14,6-le), tööl (seitsmelt protsendilt kaheksale) ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuse patsientide seas (1,8 protsendilt 3,2-le).

Kollete arv kasvas 104-lt 135-le

Jälgimisel olevate aktiivsete kollete arv on kasvanud. Eelmisel nädalal oli 135 koldes kumulatiivne nakatunute arv 1828. Nädal varem oli koldeid 104 ja nakatunuid neis 1464.

Viimase 10 päevaga on lisandunud 78 koldesse 411 uut nakatunut. Uusi nakatumisi on viimase 10 päevaga lisandunud lasteasutustesse (eelkõige koolid), kokku 200 juhtu ning hoolekandesse, kokku 83 juhtu.

Terviseameti jälgimisel on 19 hoolekandeasutuse kollet (nädal varem 16). Kokku on hoolekandeasutuste kolletes jälgimisel 483 inimest (nädal varem 437). Rohkem on hoolekandeasutuste koldeid Lõuna regioonis, kuid tuvastatud ja jälgimisel on hoolekandeasutuste koldeid nüüd kõigis regioonides.

Nädalaga lisandunud viies uues koldes oli nakkuseallikas kahel juhul klient ning kahel juhul vaktsineeritud töötaja.

Reisimisega seotud haigusjuhud

Eelmisel nädalal registreeriti 107 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal on jäänud samaks ja moodustas 2,7 protsenti juhtudest, mille kohta on andmeid nakatumispaiga kohta.

Sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 23 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on endiselt seotud reisimisega Soomes, Venemaal ja Türgis.