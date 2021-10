Rootsi peatas Moderna vaktsiini süstimise 30-aastastele ja noorematele

Tervisametnike teatel on tegu ettevaatusabinõuga, mis on seotud võimaliku riskiga saada vaktsineerimisel südamelihas- või südamepauna põletik ehk vastavalt müokardiit või perikardiit.

Teates rõhutati siiski, et risk on väga väike, vahendas Helsingin Sanomat.

Terviseametnike kogutud andmed näitasid, et nimetatud põletikud võivad tekkida koroonavaktsiini saanud noortel või noortel täiskasvanutel. Suurem müokardiidi või perikardiidi risk oli uuringu järgi poistel ja noortel meestel.

Risk saada põletik on väga väike ja kõrvalnähud väga harvaesinevad, teatas terviseamet.

Rootsis on seni vaktsineeritud ligikaudu 81 000 sellesse earühma kuuluvat esimese Moderna vaktsiini doosiga, teist doosi neile praegu ei süstita.

"Need, keda on juba süstitud esimese või teise Moderna doosiga, et pea olema mures. Risk on väga väike, kuid on hea teada, milliste sümptomite puhul peaks olema tähelepanelik," lausus Rootsi peaepidemioloog Andres Tegnell.