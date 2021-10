Ida-Virumaal paranesid ravitingimused

Lisaks olmetingimuste ajakohastamisele muutub tänu uuele ravikorpusele ka raviprotsess tõhusamaks, kinnitas Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Tohver.

"Siin majas hakkavad paiknema meile väga olulised teenused. Üks asi on laboriteenistus. Praegu on laboriteenistus mööda Kohtla-Järvet laiali ja laboritulemused jõuavad hilinemisega ehk uus korpus lisab kõvasti operatiivsust. Lisaks tuleb kogu siseosakonna voodifond siia, mis tähendab seda, et kui vanas hoones olid probleemid olmetingimustega, siis siin on need lahendatud," oli Tohver rahul.

Kaks aastat kestnud ehitustööd sattusid keerulisse aega, kus ehitajad pidid silmitsi seisma nii koroonaga kui ka ehitushindade kallinemisega, nentis Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar.

"Vahepeal pidime tegema riskide maandamiseks koroonapausi. Kui Ahtmes koroona laiem levik tekkis, siis me otsustasime tööd kaheks nädalaks peatada ja kõik objektiga seotud inimesed koju karantiini saatma vältimaks objektil nakkuse levikut ja sellest tulenevat veel pikemat peatust," ütles Kolsar.

Valminud korpus on osa sihtasutuse Ida-Viru Keskhaigla pikemast arengukavast, mille jooksul on seni valminud haigla K-korpus (2013), uus nakkuskorpus (2018) ja Ahtme tervisemaja (2021) ning on renoveeritud Järve tervisemaja (2020). Sama projekti raames on haiglal plaanis veel ka olemasoleva G-korpuse renoveerimine aastaks 2023.

Ida-Virumaa keskhaigla on üks neljast Eesti keskhaiglast ja ta teenindab 150 000 elanikuga piirkonda.