Ida-Viru keskhaiglal seisavad ees uue juhi otsingud

Tarmo Bakler hakkab Tallinnas tööle 16. augustil ja Ida-Virumaal on ta viimaseks tööpäevaks reede, 13. august. "Ootamatu tekkinud olukorra tõttu kutsusin 10. augustiks kokku erakorralise nõukogu koosoleku ja seal hakkame juhi konkursi väljakuulutamist arutama," sõnas Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimees Valeri Korb, kes tunnistas, et teade sihtpakkumisega Ida-Talinna keskhaigla juhiks valitud Bakleri äraminekust tuli talle ootamatusena. "Tarmo Bakler on töötanud juhatuse esimehena alates 2003. aasta kevadest ja selle ajaga oli temaga tekkinud väga hea koostöö. Tunnistan, et teade Bakleri Ida-Tallinna keskhaigla juhiks valimisest tuli mu jaoks väikse šokina, et miks ja kuhu ta läheb. Aga kui hakata mõistusega võtma, siis 18 aastat on ikka päris pikk aeg ning kuna ta pere elab ka Harjumaal ja ta oli pidevalt ratastel, siis on arusaadav ta töökoha muutmise soov," ütles Korb Raadio 4 uudistele.

Konkursi tulemuste selgumise ja Bakleri äraminemise vahelisel ajal haigla töö pärsitud ei ole, sest juhatus on kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad lisaks Tarmo Baklerile ka ülemarst Toomas Kariis ja haldusjuht Tarmo Tohver. "Haigla sai juhitud Bakleri puhkuste ajal ja seesama süsteem töötab ka pärast tema äraminekut," sõnas Korb.

Ida-Viru keskhaigla nõukogu on kuueliikmeline, kolm liiget esindavad Kohtla-Järve linnavalitsust ja kolm liiget Tartu Ülikooli kliinikumi.

Ida-Viru keskhaigla on Virumaa suurim haigla, mis teenindab 175 000 elanikuga piirkonda ja annab tööd rohkem kui 1000 inimesele.