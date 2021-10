Läti keelab vaktsineerimata inimestel kaubanduskeskustes käimise

Peaminister Krišjanis Karinš teatas kriisinõukogu istungi järel, et samuti plaanitakse lühendada poodide lahtiolekuaegasid.

Karinš märkis, et teatud piirangud otsustati kehtestada ka vaktsineeritutele: näiteks hakkavad üritustel kehtima täiendavad ohutusreeglid, nagu maskikandmine, distantseerumine ja muu.

Kõigil avaliku ja erasektori töötajail paluti võimalust mööda kodus töötada.

Avaliku sektori töötajate jaoks muutub COVID-19-vastane vaktsineerimine kohustuslikuks. Karinši sõnul teevad ministeeriumid kõigi töötajate immuniseerimise tagamiseks juba tööd.

Seni oli vaktsineerimine kohustuslik vaid tervishoiutöötajate, õpetajate ja hooldekodude töötajate jaoks.

Vaktsineerimiskohustust laiendatakse ka erasektoris. Terviseminister Daniels Pavluts ütles, et erasektori tööandjad peavad hindama vaktsineerimiskohustuse kehtestamist teatud töötajaile, pidades eriti silmas ametikohti, mis on iseäranis vajalikud äri jätkumiseks või kus on otsekontakt klientidega.

Kultuuriüritustel lubatakse eriolukorra ajal jätkuda, kuid piiratud publikuga, ütles kultuuriminister Nauris Puntulis.

Puntulise sõnul hakkab üritustel kehtima maskikohustus ja täitumus on piiratud 60 protsendile. Vaktsineerimata inimesi üritustele ei lasta.

Minister märkis, et vaja võib minna toetusmehhanisme juhtudeks, kui piletid on välja müüdud, kuid ületavad lubatud 60-protsendise täituvuse piiri.

Peaminister Karinš rõhutas, et karmimaks muutub ka koroonapiirangute kontroll.

Kriisinõukogu kohtumisel osalenud politseiülem Armands Ruks ütles, et kontrollima ei hakata üksnes pisteliselt, vaid laiemalt ja mitme õiguskaitseorgani koostöös – lisaks politseile ja munitsipaalpolitseile mobiliseeritakse appi ka teised asutused, sealhulgas tervishoiuministeerium.

Peaminister märkis, et meetmete jõustamine ja kontrollimine on elutähtis ning vahetu karistus peab tabama kõiki, kes reegleid rikuvad.

Meetmete jõustumiseks peab need reedel heaks kiitma valitsuskabinet.

Minister: piiranguid karmistatakse vaktsineerimata inimeste tõttu

Läti terviseminister Daniels Pavļuts osutas, et riigis on praegu küllaldane kogus vaktsiini ja kõigil on olnud võimalus lasta end vaktsineerida, kuid seda on teinud vaid pool rahvastikust. See on peamine põhjus, miks on vaja langetada "raskeid otsuseid, mida osa peavad ülemääraseks, teised aga ebapiisavaks", lausus Pavļuts.

Poliitiku sõnul on piirangumeetmed suunatud vaktsineerimata inimeste vastu, kuid seda nende kaitseks, sest vaktsineerimata inimesed haigestuvad raskemalt ja viivad tervishoiusüsteemi ülekoormuseni.

Tervishoiueksperdid on nõudnud veel karmimaid piiranguid, ütles Pavļuts, lisades, et valitsus peab tegema raskeid otsuseid leidmaks tasakaal piirangute kehtestamise ja jõustamise vahel.

"Mis näib vältimatu on see, et haiglad on ka edaspidi ülekoormatud, kuid meie kätes on selle tõsidus ja kestus," ütles Pavļuts. "Me ilmselt peame liikuma edasi juba välja käidud plaanidega, näiteks välihaigla ehitus."