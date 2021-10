Lätis kehtib esmaspäevast kolm kuud erakorraline olukord

"Valitsuse istung lõppes äsja ja nüüd on selge, et erakorraline olukord kolmeks kuuks algab esmaspäevast, 11. oktoobrist. See toob kaasa palju piiranguid," rääkis ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond "Aktuaalses kaameras".

Kondi sõnul oli valitsusel kaks valikut: kas panna riik lukku nagu oli see eelmiste lainete ajal või teha erisused mittevaktsineeritute ja vaktsineeritute vahel. Valitsus läks teist teed, ütles Kond.

"Näiteks nädalavahetusel saab poodi minna ainult siis, kui on avatud esmatarbepoed, teised on nädalavahetusel kinni. Ja muul ajal peaks mitte esmatarbekauplustes küsima vaktsineerimissertifikaati. Kuidas neid praktiliselt kontrollida? Kuidas teha teatritega, kui kella 21 peavad meelelahutusasutused kinni olema? Neid nüansse on palju, piiranguid on ka palju," rääkis ajakirjanik.

"Natuke "präänikut" otsustati ka. See tähendab, et 20 eurot kuus hakatakse maksma seenioridele, kes on vaktsineeritud, elektrihinna kompensatsiooniks. Ja samas, et veelgi vaktsineerimist tõhustada, lõpetatakse ühistranspordis igasugused toetused," lisas Kond.

Läti valitsus istus neljapäeva ühtul ja reede öösel kümme tundi koos kriisijuhtimise nõukoguga.

Valitsus soovib veenda rohkem inimesi end vaktsineerima ja vähendada koroonapatsientide hulka haiglais. Riigieelarvest palgasaajatele muutub vaktsineerimine kohustuslikuks. Kaitsesüsti peavad tegema ka kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja riigiaktsiaseltside töötajad. Riigisektor suundub kaugtööle ja sama peaksid tegema teisedki, kel võimalik.

"Oleme riigis koroonaviirusega võidelnud poolteist aastat. Kuid see võitlus ei lõpe enne, kui riskirühmadest, nende seas eakatest on vaktsineeritud üle 90 protsendi ja ühiskonnast tervikuna 70-75 protsenti. Meil on veel palju minna ja

tee lõpp tundub olevat nii kaugel," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Teist päeva kehtib Lätis erakorraline olukord tervishoius.