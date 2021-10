Ravimiamet: Eestis ei ole Moderna tõttu südamehaigustest teatatud

Kolmapäeval teatas Rootsi terviseamet, et peatas Moderna vaktsiini süstimise 30-aastastele ja noorematele. Neljapäeval teatas ka Soome terviseamet THL, et nad ei soovita anda Moderna vaktsiini alla 30-aastastele meesterahvastele. THL soovitas Moderna asendada Pfizeriga, ka sel juhul, kui esimene süst on tehtud Modernaga. Taani peatab aga Moderna vaktsiini andmise alla 18-aastastele, teatas kolmapäeval riigi terviseamet, viidates samuti müokardiidiriskile, mis ameti sõnul on siiski harvaesinev.

Tervisametnike teatel on tegu ettevaatusabinõuga, mis on seotud võimaliku riskiga saada vaktsineerimisel südamelihase- või südamepaunapõletik ehk vastavalt müokardiit või perikardiit.

Eesti ravimiameti teatel ei ole kuni 30-aastastel inimestel Eestis teatatud ühestki tõsisest kardioloogilisest kõrvaltoimest, sealhulgas müokardiidist või perikardiidist.

Ravimiametil on teada üks juhtum, kus 40-aastasel mehel tekkis müokardiit kuu pärast Pfizer/Biontechi vaktsiini 1. annust ning olemasolevate andmete põhjal ei saa seost vaktsiiniga välistada.

"Tänaste teadmiste kohaselt on müokardiit ja perikardiit tekkinud sagedamini mRNA vaktsiini (nii Pfizer/Biontech kui Moderna) teise annuse järel, enamasti kahe nädala jooksul vaktsineerimisest. Seega on soovitatav enda tervisliku seisundit jälgida vähemalt paari nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Kui mRNA vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt tekivad häirivad ja püsivad rindkerevalud, koormustaluvuse langus, raskendatud hingamine või südamepekslemine, siis peaks pöörduma arsti poole," märkis ravimiamet.

Ravimiamet lisas veel, et olemasolevad andmed viitavad, et vaktsineerimisjärgne müokardiidi ja perikardiidi kulg ei erine üldise müokardiidi või perikardiidi kulust. Õigeaegse diagnoosi korral on müokardiit ja perikardiit hästi ravitavad. Reeglina piisab puhkusest ja valuvaigistitest.