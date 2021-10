Valimiste korraldajad teevad valimisnädalaks viimaseid ettevalmistusi

Tallinnas Lasnamäel on püsti pandud valimistelk. Esimest korda saab lisaks ametlikele valimisjaoskondadele ja kaubanduskeskustele hääletada ka telgis. Kokku on Tallinnas selliseid telke kuus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne veel, kui Tondiraba jäähalli kõrval asuvale telgile kinnitati valimisjaoskonna silt, olid kohal ka esimesed valijad.

"Telk oli pandud ja nad nägid, et siin miski liigub ja siis kaks vanaprouat tulid ja küsisid, et kus me saame, millal me saame, kohe-kohe ja kuhu-kuhu? Me ütlesime, et vara on. Esmaspäeval," rääkis 53. jaoskonnakomisjoni esimees Svetlana Kelder Eveillard.

Esmaspäeval algab nii elektrooniline hääletamine kui ka eelhääletamine. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäev läbi kuni laupäeva õhtul kella 20. Esmaspäeva keskpäeval teevad uksed lahti jaoskonnad valla- ja linnakeskustes, kus saab hääletada pabersedeliga.

"Alates reedest on avatud kõik jaoskonnad ja hääletada saab endiselt kella 12 kuni 20. Pühapäeval, valimispäeval saab jaoskonda minna alates kella 9 hommikul," selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Valimisjaoskonda tulles ei pea otsima oma nime esitähte nagu vanasti. Nüüd võib astuda laua juurde, kus on kaks valimisjaoskonna töötajat. Nimekirjad on elektroonilised ja samuti pole vaja minna konkreetsesse valimisjaoskonda, vaid valida võib sobiva jaoskonna oma valimisringkonna piires.

Need, kes hääletavad elektrooniliselt, saavad oma valikut muuta ja uuesti hääletada kas elektrooniliselt või valimispäeval jaoskonnas.

"Pühapäeval elektrooniliselt hääletada ei saa, aga valija saab ikka minna jaoskonda ja muuta oma valik pabersedeliga hääletades," ütles Koitmäe.

Solarise keskuses hakatakse valimisjaoskonda ehitama reede õhtul. See on olnud üks populaarsemaid kohti eelhääletamiseks.

Tallinnas on seekord rohkem jaoskondi kui eelmiste valimiste ajal.

"Me oleme suurendanud keskustes paiknevate jaoskondade hulka. Eelmisel korral oli neid üheksa, sel korral on tervelt 31 suuremat jaoskonda. Näiteks Solarise keskuses, kus saavad esmaspäevast neljapäevani hääletada kõik olenemata oma elukohast. Reedest kuni pühapäevani saavad oma linnaosa piires hääletada siin näiteks Kesklinna elanikud," selgitas Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Priit Lello.

Tema sõnul on pealinnas ettevalmistused valimisteks lõpusirgel.

Valimiskampaaniat võib nüüd teha ka valimispäeval, kuid valimisjaoskonnas on kampaania tegemine keelatud. Esimesi tulemusi tuleb aga seekord veidi kauem oodata, sest ka elektrooniliselt antud hääli hakatakse lugema 17. oktoobri õhtul pärast jaoskondade sulgemist.