Kohalikel valimistel on väikestes paikades fookuses teistsugused mured

Kohalike valimisteni on napilt üle nädala ja suurte keskuste kõrval korraldatakse kohalike valimiste debatte ka paljudes väiksemates paikades, kus mured hoopis teised kui Tallinnas või Narvas. Läänemaal Paliveres peetud valimisdebatil oli näiteks jutuks see, kuidas plaanitav Haapsalu raudtee Paliveret võiks mõjutada.

Palivere aleviselts tahab lähipäevil teha plakatid, kus peal kõigi nimekirjade Paliverega seotud kandidaadid. Sellega rõhutatakse, et Lääne-Nigula vallavolikokku peaks valima kohalikke inimesi, mitte tuntud nimesid valla teistest kohtadest.

Palivere lasteaias peetud debatil osales üheksa kandidaati neljast nimekirjast.

"Lähtudes juba sellistest Palivere looduslikest tingimustest ongi selline spordikeskus ja spordikeskus mitte nüüd ainult oma kohalikele elanikele vaid keskus kui selline tervele piirkonnale. Seda võiks kindlasti edasi arendada ja kahtlemata võiks arendada ka seda tööstuspotentsiaali," rääkis valimisliidu Tegusalt Tulevikku kandidaat Urmas Muld.

Rahvas sai jälgida debatti interneti teel. Juttu oli sellest, miks ettevõtetel on Paliveres keeruline laieneda, kuidas plaanitav Haapsalu raudtee Paliveret mõjutaks, aga ka vajadusest üürimaja ja mitmekesisema huvihariduse järgi.

"Põhinõudmiste eest tuleb suures vallas seista. Nii kaua tuleb seista, kui need saavutatakse. Kui me väikse kohana midagi nõuame, siis me peame lõpuni välja nõudma," sõnas keskerakondlane Rivo Reinsalu.

Lääne-Nigula vallas on praegu Nõva, Noarootsi, Kullamaa ja Martna piirkond suurema autonoomiaga osavalla staatuses. Palivere rahvas tunneb, et neil on olnud keeruline oma asjadega pildile saada ning senisest rohkem on vaja ühiselt pingutada.

"Olulisem teema on kogukonna koostöö. Nagu tänasel debatil välja tuli, et kõik, kes kandideerivad, on valmis koostööd tegema," rääkis Reformierakonna kandidaat Mati Kallemets.

Järgmisest aastast saab ka Palivere osavallaks ja nii suurema sõnaõiguse näiteks piirkonna eelarve üle. Tõsine töö ootab siis alles ees.

"Teine asi on selle mehitamine, et meil oleks ja tekiks siia inimesed, kes reaalselt seda asja ajavad ja see on nagu üks päris suur väljakutse kindlasti," rääkis valimisliidu Tugevad Kogukonnad kandidaat Andrus Eilpuu.

Kokku on Lääne-Nigula vallas nimekirjaga väljas viis poliitilist jõudu. Koroonapiirangutega seoses tekkinud korraldusliku segaduse tõttu jäi debatilt viimasel hetkel kõrvale EKRE kandidaat.