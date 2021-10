Osa valimisjaoskondi on endiselt puuetega inimeste jaoks ligipääsematud

Näiteks Elva vallas pole puudega inimeste ühingu sõnul ühtegi jaoskonda, kuhu pääseks ilma muredeta sisse.

Et iga niinimetatud kaldtee ei ole liikumispuudega inimesele mitte abiks, vaid pigem ohuks, näitlikustab Konguta rahvamaja seis. Proteesjalgadega Illar Matt, kes enamiku ajast kasutab ratastooli, ütles lausa, et valimispäevaks peaks kiirabi sinna juba ennetavalt kohale kutsuma.

"Ei ma ei julge sinna peale minna, sest see kallak on nii suur pealesõiduga, ratastoolis inimene on siin kohe selja peal. See on ohtlik," lausus Matt.

Valimiste kodulehel on rahvamaja märgitud ligipääsetavaks.

Illar elab kohe üle tee asuvas sotsiaalmajas, kus pea kõik elanikud on liikumispuudega, neist paljud ka ratastoolis.

"Lihtsalt tulevad, vaatavad ja sõidavad tagasi. Ma olen juba isegi kuulnud ratastoolis inimene ütlemas, et ma tuleks väga hea meelega valima, aga ligipääsu pole," lausus Matt.

Reedeks valatakse kaldtee alune auk täis ja lisatakse ka teine samasugune käepide, ütles Elva valimiskomisjoni esimees Salle Ritso. Tema sõnul on valla kehvima ligipääsuga jaoskond hoopis Hellenurmes.

"Elva vallas on enam-vähem. Keskne Elva jaoskond on nädal aega lahti, kõik on väga suurepärases korras. Kõikidel on kena juurdepääs, saab nii lapsevankriga või liikumispuudega. Iga valija," ütles Ritso.

Väidetavalt suurepärase ligipääsuga jaoskonda tulemiseks peab insuldihaige Jevgeni Ponikarov esiteks parkima ebaseaduslikult maja ette, sest parkimiskoht on tema jaksu jaoks liiga kaugel. Teiseks pole vaid ühe terve kehapoolega lihtne saada üles ühe käepidemega kaldteest.

"Peab olema teine käepide ka. Kui mõlemad käed on terved, siis on vaja mõlema käega lükata. Aga ühe käega... Kui selline nagu mina ja ratastoolis pärast insulti, siis ta ei saa üldse siia. Alla saab, aga üles ei saa. See ei ole ainult Elva vald. Mina vaatan ja näen seda kõikjal," rääkis Ponikarov.

Need on vaid kaks näidet. Pärast eelmisi riigikogu valimisi märkas õiguskantsler samu probleeme mitmes jaoskonnas üle Eesti ja tegi valitsusele ettepaneku muuta valimisjaoskonnale ligipääsu tagamine kohustuslikuks. Jaoskondade kaardi järgi enamikes kohtades nüüd see ka tagatakse, ent kas kohale minnes igaüks turvaliselt sisse pääseb, on iseasi.

"Kui isegi liiges-ja lihashaiged ja insuldihaiged ei saa, siis ratastoolil on see veel keerulisem. Samuti ei ole mitte üheski jaoskonnas arvestatud nägemis-ja kuulmispuuetega inimestega. Ligipääsetavus on ilmselgelt teema, kus on arusaamad erinevad ligipääsetavusest sihtgrupi jaoks ja nende jaoks, kes märgivad kaardile mingeid kohti ligipääsetavana," lausus Elva puuetega inimeste ühingu juhataja Anne Kähr-Haller.