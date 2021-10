Yelleni veendumusel kiidab kongress minimaalse tulumaksu heaks

"Loodan, et see läheb läbi ja me suudame maailmale kinnitada, et USA teeb oma osa," ütles Yellen pühapäeval.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raames käisid kõnelused ülemaailmse minimaalse ettevõtte tulumaksu kehtestamise üle. Idee käis välja Washington, et lõpetada võidujooks aina madalamate maksude poole, mis on riikide maksutulu vähendanud.

OECD algatus näeb ette ettevõtte tulumaksu alammääraks 15 protsenti.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) vahendatud reformi eesmärk on takistada rahvusvahelistel firmadel registreerida ennast madala maksumääraga riikides ja maksta vähem makse.

Reedel ühines reformiga ka Ungari ja kokku toetab seda 136 riiki. Neljapäeval ühines ka Iirimaa, mille madalat maksumäära on kasutanud ära ka Apple ja Google. Samuti ühines kokkuleppega neljapäeval Eesti.

Need 136 riiki esindavad rahvusvahelisest sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 90 protsenti.

Kokkuleppe alusel saavad need riigid alates 2023. aastast lisatulu 150 miljardit eurot.

Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas laupäeval 136 riigi kokkulepet rahvusvahelistele firmadele 15 protsendi suuruse tulumaksumiinimumi kehtestamiseks ajalooliseks.

"Neli aastat oleme töötanud rahvusvaheliste firmade ja digihiidude õiglase maksustamise nimel," ütles laupäeval Macron.