Yellen: suurfirmadele tuleb kehtestada rahvusvaheline tulumaksumäär

Yellen tahab teha rahvusvahelist koostööd, et president Joe Bideni administratsioon saaks rahastada 2,3 triljoni dollari suurust infrastruktuuriprojekti.

Biden tegi eelmisel nädalal ettepaneku tõsta USA ettevõtete tulumaksumäära 21 protsendilt 28 protsendile. Biden plaanib kehtestada USA ettevõttele ka 21-protsendilise maksu, mis on seotud firmade välistuludega.

USA-s kehtivad ettevõtete suhtes rangemad maksureeglid kui mitmetes teistes suurtes tööstusriikides.

USA ärigrupid hoiatavad, et Bideni maksutõus võib viia selleni, et välismaised konkurendid võtavad üle Ameerika ettevõtted.

Kui USA tõstab ettevõtete maksumäärasid ja kehtestab nende välismaisele kasumile suurema koormuse, siis ülemaailmne korporatsioonide miinimummaks vähendaks välismaiste ettevõtete potentsiaalseid eeliseid.

"Rahvusvaheline ettevõtete miinimummaks on Bideni administratsiooni prioriteetide seas kõrgel kohal," teatas The Wall Street Journal.

"Konkurentsivõime on midagi enamat kui see, kuidas USA peakontoriga ettevõtetel läheb teiste riikide ettevõtetega ülemaailmsetes ühinemis- ja ülevõtmispakkumistes. Konkurentsivõime eesmärk on tagada, et riikide valitsustel oleksid stabiilsed maksusüsteemid, mis koguksid piisavalt tulusid, et rahastada avalikke teenuseid ja saaks reageerida kriisidele. Kõik kodanikud peavad jagama õiglaselt valitsuse rahastamise koormust," teatas Yellen.

Yelleni USA ettevõtete maksumäära tõstmist ei toeta isegi mitmed demokraadid.

Esmaspäeval ütles Lääne-Virginia osariigi senaator, demokraat Joe Manchin, et ta eelistab 25 protsendi suurust ettevõtete tulumaksu.

"Meie ettevõtted peavad jääma maailmas konkurentsivõimelisteks. On veel mitmeid demokraate, kes tunnevad nii nagu mina," ütles Manchin.

"Ma ei muretse selle pärast, et kõrgemad maksud ajavad ettevõtted USA-st välja," teatas Biden esmaspäeval.

Majandusteadlased leiavad üldiselt, et kõrgemal ettevõtte tulumaksul on pikajaline negatiivne mõju ka palkadele ja tarbekaupadele.

2017. aastal langetas vabariiklaste kontrollitud kongress USA ettevõtete tulumaksumäära 35 protsendilt 21 protsendile.

"Bideni administratsioon keskendub tulu teenimisele. Demokraadid paneksid süsteemi 2017. aasta seadusest vastupidiselt toimima. Valitsusel oleks nii suurem võim USA ettevõtete kasumi üle, olenemata sellest, kus see teenitakse. Seetõttu võivad USA ettevõtted maksusoodustuste saamiseks töökohad viia välismaale," teatas The Wall Street Journal.

Riigid teevad rahvusvaheliste kõneluste kaudu koostööd, kuid igal riigil on maksusüsteemidesse sisse kirjutatud omad stiimulid: tulu teenimine, kodumaise tööstuse kaitsmine ja välisinvesteeringute ligimeelitamine.