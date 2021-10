Aab tahab ettevõtete tulumaksust kümnendiku anda omavalitsustele

Möödunud aastal laekus ettevõtetelt tulumaksu 450 miljonit eurot. Tuleva aasta eelarves on dividendide maksmisel tasutavat tulumaksu prognoositud 489 miljonit. Senini täies mahus riigieelarvesse laekunud summa peaks Aabi ettepanekul 2023. aastal omavalitsustele laekuma viis protsenti. Aasta hiljem kuus, siis seitse ja viimaks 2026. aastal 10 protsenti, ehk hinnanguliselt 53 miljonit eurot.

Kogu summa jaotataks omavalitsuste vahel lähtuvalt omavalitsustes paiknevate töökohtade arvust ja ääremaisuse koefitsiendist. Tallinnas ja Harjumaal makstaks ühe töökoha pealt omavalitsustele koefitsiendiga üks ja ääremaal koefitsiendiga neli või viis. Seejuures tasu ei sõltuks töökoha liigist, nii et omavalitsus saaks sama summa avaliku kui ka erasektori töötaja pealt, palgast või makstavatest maksudest sõltumata.

"Näiteks, ütleme Harjumaa omavalitsus saaks ühe töökoha puhul toetust 49 eurot [aastas]," rääkis Aas. "Maapiirkonnas, olgu see siis Mulgi vald, Lüganuse, siin on ka näiteks Narva, et neil tuleks töökoha kohta 243 eurot, kui me selle valemiga jaotame, mida ma kirjeldasin."

Aabi hinnangul võiks eelarvest omavalitsustele üle kantav 53 miljonit eurot suurendada omavalitsuste motivatsiooni toetada ettevõtlust ja tuua tööandjaid oma territooriumile. Tasu hakataks nimelt maksma lähtuvalt töötamise registrisse kantud töökoha asukohast, mitte lähtuvalt ettevõtte juriidilisest aadressist.

Tegemist on veel ettepanekuga, mida arutatakse valitsuse kabinetiistungil. Saades valitsuselt põhimõttelise heakskiidu, valmistaks rahandusministeerium ette juba täpsema eelnõu. Eelnõu valitsuse istungilt heakskiidu saanuna tuleks see omakorda vastu võtta riigikogus.

Aab ütles, et ta tuli ettepanekuga välja lähtuvalt valitsuse tegevuskavast ja millal kabinet ettepanekut sisuliselt arutada jõuab, ei oska ta öelda. Võimalikku seotust ettepaneku ja sel nädalal toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega Aab eitas. "Mina saatsin lihtsalt selle ettepaneku. Kabinetis on rutiinne töö. Mina ei ole ajastanud seda valimisteks küll mitte kuidagi," märkis Aab.