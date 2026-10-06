Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid

Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas.

Parempopulistide liider Le Pen tegi avalduse eesmärgiga kinnitada oma usaldusväärsust majandusküsimustes ja taastada kampaania hoog pärast seda, kui tema peamist liitlast Jordan Bardellat süüdistati antisemiitlike kommentaaride tegemises.

Samuti lubas Le Pen viia Prantsusmaa riigieelarve puudujäägi 2030. aastaks alla Euroopa Liidu kolmeprotsendise sisemajanduse kogutoodangu (SKT) piirmäära, kutsudes ühtlasi Euroopa Keskpanka üles leevendama intressimäärade koormust.

Prantsusmaa eelarvepuudujääk oli eelmisel aastal 5,1 protsenti SKT-st ning algselt kavandatud vähendamise asemel prognoosib valitsus selle kasvuks tänavu 5,4 protsenti.

Valitsus kavatseb 2027. aastal laenata 340 miljardit eurot ehk ligikaudu 28 miljardit eurot rohkem kui tänavu, et finantseerida valitsuskulutusi ja maksta tagasi saabuva tähtajaga võlgu.

Neid prognoose võivad aga ohustada kerkivad intressimäärad, mis on viimastel nädalatel Prantsusmaa riigivõlakirjade tootlust järsult tõstnud.

"Kui prantslased ei vali poliitilist murrangut, liigub Prantsusmaa maksejõuetuse suunas," ütles Le Pen.

Ta kritiseeris teravalt president Emmanuel Macroni järjestikuseid valitsusi suutmatuse eest näha ette vähimatki majandus-, rahandus- või eelarvepoliitikat, mis suudaks takistada intressimaksete silmusel Prantsusmaad kägistamast.

Samuti kurtis Le Pen, et Prantsusmaa tootlikkus on Ühendriikide omast lootusetult maha jäänud.

"Meie teaduskulutused ei suuda anda meile vähimatki suhtelist eelist käimasolevas tehnoloogilises võitluses," sõnas Le Pen.

Le Pen kinnitas taas oma ettepanekut kehtestada referendumi teel eelarve nn kuldreegel, mis kohustaks igal aastal riigivõlga vähendama.

Samas peab Le Pen leidma valdkondi olulisteks kulukärbeteks, arvestades, et ta soovib langetada ka pensioniiga. Samas lubas ta ainuüksi pensionisüsteemist säästa 15 kuni 20 miljardit eurot, parandades praeguses süsteemis leiduvaid ebatõhusaid ja ebaõiglaseid meetmeid.

Küsitlused näitavad, et Le Pen võidab tõenäoliselt nii järgmise aasta aprillis peetavate presidendivalimiste esimese vooru kui ka teise vooru.