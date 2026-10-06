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Kell 20 "Impulsis": mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi?

Eesti
Eesti

Sündimus on Eestis aastast aastasse rekordiliselt madal. Eelmisel aastal nägi ilmavalgust vaid 9240 uut ilmakodaniku. Kuidas sünniks ja kasvaks Eestis rohkem lapsi, arutavad tänases "Impulsis" Pere ja Kodu peatoimetaja Elin Järvsaar, Pere Sihtkapitali nõukogu liige Raul Eamets, kolmikute ema Sigrid Holmsen, Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ja kolme lapse isa Madis Ligema.

"Impulss" algab ETV-s kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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