Tallinn rajab Maarjamäe klindile vaateplatvormiga silla

Paevälja jalakäijate sild koos vaateplatvormiga saab olema klindipargi rajamise raames tekkinud esimene uus sekkumine, teatas linnavalitsus. Tööde käigus pööratakse suurt tähelepanu olemasolevate looduskoosluste säilitamisele ja üritatakse minimaalselt mõjutada ümbritsevat keskkonda. Kaitsealuste liikide hoidmiseks tehakse tihedat koostööd keskkonnaametiga.

Sillaplaat valmib vabrikus eritööna ning tõstetakse kraanaga paika. Muudeks töödeks kasutatakse käsitööriistu, et kaitsta nii ümbritsevat taimestikku, kui ka klinti ennast. Sillaplaat on paekiviga sarnases tonaalsuses betoonplaat, mille piirded on painutatud roostevabast terastorust.

"Maarjamäe klindipealse näol on tegemist kohalike seas populaarse jalutuskäigu kohaga ning seal liiklemine ja ilusa panoraamvaate nautimine peab olema ohutu," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet pressiteate vahendusel.

Planeeritava klindipealse pargi teekond algab Tartu maanteest ning kulgeb kuni Pallasti sillani mööda Lasnamäe tänavat, seejärel jätkub mööda Valge tänava äärt kuni Narva maanteeni välja.

Klindipargi põhiosaks kujuneb Mäe tänavast algav Suhkrumäe paekallas, mis kannab ka olulist kultuuriajaloolist rolli: sealsetest paemurdudest on Lasnamäe lubjakivi murtud juba muinasajast saadik ja üle Eesti ehitiste ning kindluste müüridesse laotud. Edasi läbib kavandatava pargi teekond Narva maantee äärset nõlva ja lõpeb Pirita jõeorus.

Klindiala kujundamisel saab sekkumine olema minimaalne, et tagada linlastele turvalised liikumisvõimalused nii jalgsi kui ka jalgrattaga ning luua puhkenurki ja lummava merevaatega vaatekohti. Kohalikel elanikel avaneb võimalus kaasa rääkida pargi kujundamises, lubas linnavalitsus.

Linnavalitsuse pressiteenistuse teatel algavad silla ja vaateplatvormi projekteerimistööd veel tänavu ning ehitus peaks käivituma kevadel.