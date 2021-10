Uuring: ainult 32 protsenti vene noori soovib järgmist Putini ametiaega

Sõltumatu Levada keskuse uuringu kohaselt soovib vaid kolmandik noortest venelastest, et Vladimir Putin saaks senise ametiaja lõppedes uuesti presidendiks. Hetkel on Putinil käsil neljas ametiaeg.

32 protsenti 18-24-aastastest venelastest pooldas Putini valitsemisaja pikendamist. 2018. aastal oli see number 55 protsenti, väidab Levada uuring.

Putin on 69-aastane ja tema ametiaeg saab läbi 2024. aastal. Eelmisel aastal toimus Venemaal põhiseaduse referendum, mis lubab Putinil jääda võimule kuni 2036. aastani. Siis oleks ta 83-aastane.

Noored venelased on Putinis üha rohkem pettunud. Venemaa kõrgemat juhtkonda tabavad üha suuremad korruptsioonisüüdistused.

Putin ei kasuta internetti ja tema kontakt noortega väheneb, teatas The Times.

Eelmisel kuul sattus Putin laialdase pilkamise objektiks, kui noor õpilane palus tal oma YouTube'i kanali jälgijaks hakata (sign up). "Mida ma pean jälgima hakkama? Jälgima mida?", küsis Putin.

"Suhtumine Putinisse on kõikides ühiskonnakihtides halvenenud, kuid see protsess toimub noorte seas kiiremini. Noored saavad suurema osa informatsioonist internetist, mitte riigitelevisioonist," ütles Levada keskuse direktor Denis Volkov.

Venemaa opositsioon kasutab sotsiaalmeediat, et hiilida mööda tsensuurist. Vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi video väidab, et Putinile kuulub salajane palee Lõuna-Venemaal. Videot on YouTube'is vaadatud umbes 120 miljonit korda.

Kreml üritab üha rohkem internetis sõnavabadust piirata. Võimud blokeerivad opositsiooni veebilehekülgi.

Üldiselt toetas 47 protsenti venelastest, et Putin jätkaks pärast senise ametiaja lõppu presidendina. Vastu oli 42 protsenti ja 11 protsenti olid erapooletud.

Putinil puudub selge järeltulija. Putin pole veel kinnitanud, et kandideerib uuesti.