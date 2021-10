Leke: Putini salajasel sõbrannal on 100 miljonit dollarit

Venemaa presidendi ühe väidetava lapse ema Svetlana Krivonogihhi varanduse väärtus on umbes 100 miljonit dollarit, selgub Pandora paberite lekkest.

Väidetavalt on Krivonogihh Putiniga romantiliselt seotud ja neil on ka ühine laps. Nende suhe sai alguse juba siis, kui Putin töötas veel Peterburi linnavalitsuses. Krivonogihh on endine koristaja, kes kasvas üles kommunaalkorteris.

Sarnaselt teiste Putini lähikondsetega teenis Krivonogihh oma varanduse anonüümsete maksuparadiisifirmade abiga, vahendas The Guardian.

Lekke kohaselt on Krivonogihhil hulk kinnisvara. Tal on korterid Peterburis ja Monte Carlos.

Venemaa rikastele Monaco meeldib. Seal on lõdvad maksuseadused. "Monte Carlost on saanud mereäärne Moskva. Keegi ei küsi seal, kust raha tuleb," ütles Monacos töötav advokaat Dominique Anastasis.

Monacos peatub tihti ka Putini sõber ja miljardär Gennadi Timtšenko. Ajakirja Forbes teatel on Timtšenko varanduse väärtuseks umbes 22 miljardit dollarit. Ta oli endine NSVL-i bürokraat, kelle tõus ärimaailmas algas siis, kui Putinist sai president.

Briti ajalehe Guardian andmetel pole Putinit Pandora paberites otseselt nimepidi nimetatud, kuid nimekirjas on inimesi, kes on konkreetselt presidendiga seotud.

Uurimine, millesse on kaasatud umbes 600 ajakirjanikku kümnetest meediakanalitest, sealhulgas The Washington Post ja The Guardian, põhineb umbes 11,9 miljoni dokumendi lekkimisel 14 finantsteenuste ettevõttelt üle maailma.

Putin ise eitab, et tal on salajane varandus.