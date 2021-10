Briti seakasvatajad on hädas lihunike puudusega

Briti seakasvatajad on hädas rangete Brexiti-järgsete reeglitega välistööjõule, mis on toonud endaga kaasa lihunike defitsiidi.

Õigel ajal tapmata sead kasvavad liiga suureks, tapamajadele tuleb ülekaalu eest maksta trahvi ning taoliste loomade üle aja pidamine tähendab lisakulusid olukorras, kus sööt on läinud hüppeliselt kallimaks. Seega võib Ida-Euroopa töötajate eemalejäämine tuua kaasa tõsiseid tõrkeid sektoris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seakasvatajad ootavad peaminister Boris Johnsonilt kiiret tegutsemist.

"Palun leevendage viisade reegleid. On vaja viisat vähemalt aastaks, sest pärast seda, kui oleme lihunikud välja koolitanud, vajame, et nad meie heaks ka töötaks. Meil on vaja leevendada nõudeid inglise keele kõnelemise ja kirjutamise oskusele, sest nad ei vaja seda oma lihunikutöös ja meil tuleb jätkuvalt toetada oma Briti tooteid. Hetkel impordime veel toitu Euroopast," rääkis seakasvataja Vicky Scott.