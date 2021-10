Prantsusmaa pidas kinni Briti kalalaeva

Suurbritannia kalalaev seisab nüüd Le Havre'i sadamas ja Prantsusmaa seda tagasi anda ei kavatse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa ähvardab veel täiendavate piirikontrollidega Suurbritannia tarbekaupadele, Suurbritannia laevade turvakontrolli tugevdamisega ning Suurbritanniasse minevate ja sealt tulevate raskeveokite sagedasema kontrollimisega.

Kui asjad Prantsusmaa soovitud suunas minema ei hakka, siis on plaanis koguni kärpida elektritarneid Suurbritanniale kuuluvale Jersey saarele. Jersey asub Prantsusmaa ranniku lähedal ning saab oma elektri mandrilt.

Prantsusmaa teatel häirib neid Suurbritannia käitumise puhul kõige rohkem, et kuningriik ei taha anda Prantsuse kaluritele püügilubasid Suurbritannia majandusvetes. Kui Suurbritannia veel Euroopa Liitu kuulus, said Prantsuse kalurid seal alati kala püüda ning sellise praktika jätkumine lepiti kokku ka Brexiti-leppes.

"Meie soovime lihtsalt, et leping sõlmitaks ja siis seda ka austataks. See on algusest peale meie püüdluste tuum - allkirjastada leping, nagu oli ka Brexiti puhul. Me peame seda kokkulepet austama. Meie kannatus hakkab katkema, sest valitseb üldine tahtmatus lepingust kinni pidada ja mitte anda meie kaluritele - kes on väga kannatlikult oodanud väga pikka aega, käitunud eeskujulikult -

püügiload, milleks neil on õigus," kommenteeris Prantsusmaa valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal.

Suurbritannia müüb suurema osa püütud kalast Euroopa Liidule, mistõttu Prantsusmaa sadamad on talle väga olulised. Täiendavad piiri- ja turvakontrollid aga tähendavad, et brittide jõulud, mis kõrgete energiahindade ja Aasiast tulevate kaubatarnete hilinemise tõttu näikse niigi kurvad tulevad, ähvardavad kujuneda veel masendavamaks. Ehk siis tuleb Suurbritannia elanikel jõulude ajal tühje poelette põrnitseda.

Seega on britid veendunud, et Prantsusmaa lihtsalt kiusab neid.

"Meetmed, millega meid ähvardatakse, ei tundu olevat kooskõlas kaubandus- ja koostöölepinguga või ka üldise rahvusvahelise õigusega ja kui need täide viiakse, saavad need meilt kohase ja proportsionaalse vastuse," ütles Suurbritannia keskkonnaminister George Eustice.

Kumbki pool esialgu järeleandlikkust ei ilmuta ning kalasõda ähvardab üle kasvada esimeseks tõsiseks kaubanduskonfliktiks Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel pärast Brexitit.