Times: Vene internetitrollid levitavad Aafrikas Prantsusmaa-vastast vaenu

Ajalehe The Times teatel õhutavad Venemaaga seotud internetitrollid Lääne-Aafrika riigis Guineas Prantsusmaa-vastast vaenu. Internetis levivad libauudised, kus väidetakse, et Guinea presidendi prantslannast abikaasa oli Emmanuel Macroni armuke.

Septembris toimus Guineas sõjaväeline riigipööre. Riigipööret juhtis kolonel Mamady Doumbouya ja tema abikaasa on Lauriane Doumboya. Oktoobris sai Mamady Doumbouya ka riigi presidendiks.

Lauriane Doumboya töötab Prantsusmaa sõjaväepolitseis. Kremli-meelsed internetitrollid levitavad nüüd libavideosid, kus Doumbouya käib käest kinni Macroniga, vahendas The Times.

Kolonel Doumbouya sai sõjalise väljaõppe Prantsusmaa võõrleegionis. Seal kohtus ta ka oma tulevase naisega.

Guinea on Prantsusmaa endine koloniaalmaa.

"Guinea suhtub Prantsusmaasse aastatepikkuse jõhkra koloniseerimise tõttu väga umbusaldavalt. Hulk guinealasi ütlevad, et nad pole rahul, et prantslanna on riigi presidendi naine," ütles Guinea Kankani ülikooli teadlane Ibrahima Kaba.

Guinea toodab umbes 25 protsenti maailma boksiidist, peamiselt tarnitakse boksiiti Hiinasse ja Venemaale.

Venemaa kasutab kasvavat kaost Aafrikas ära, et suurendada oma mõjuvõimu.

Venemaa palgasõdurite firma Wagner sõlmis septembris lepingu Guinea naaberriigi Mali režiimiga. Kremli toetatud palgasõdurite kasvav kohalolek Lääne-Aafrikas ärritab aga endist koloniaalvõimu Prantsusmaa.