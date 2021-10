Prantsuse väed lahkuvad Malist, asemele tulevad Vene palgasõdurid

Prantsusmaa jätkab õhutoetuse pakkumist, et Mali võimud saaksid võidelda mässuliste vastu. Siiski sulgeb Prantsusmaa kolm sõjaväebaasi ja vähendab oma 5100 sõduriga väekontingenti peaaegu poole võrra, vahendas The Times.

"Idee pole luua võimuvaakumit. Me tahame, et Mali riik võtaks suurema vastutuse," ütles Prantsusmaa kindral Etienne du Peyroux.

Emmanuel Macron teatas juulis, et vähendab Prantsuse vägede kohalolekut Malis. Pariisi suhted endise koloniaalmaaga halvenevad. Mali hunta teatel täidavad Prantsusmaa vägede lahkumise järel julgeoleku lünga Venemaa Wagneri palgasõdurid.

Wagneri palgasõjaväefirma on tihedalt seotud Kremliga. Ettevõte tegutseb vähemalt 16 Aafrika riigis. Venemaa kasutab ära ebastabiilsust Lääne-Aafrika regioonis. Kreml tahab taastada NSVL-i aegset mõju kontinendil.

Viimase aasta jooksul on Malis toimunud juba kaks riigipööret.

"Prantsusmaa on Malis seetõttu, et võidelda terrorismiga, mitte toetada seda või teist režiimi," ütles eelmisel nädalal Macron.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane hakkas pihta 2013. aastal. Operatsiooni eesmärk on võidelda islamistide vastu. Operatsiooni on saatnud siiski ainult piiratud edu, hulk piirkondi pole Mali riigivõimu kontrolli all. Islamistid tegutsevad ka naaberriikides Burkina Fasos ja Nigeris.

Prantsusmaal on operatsioon Barkhane üha ebapopulaarsem. Riigis toimuvad järgmisel aastal presidendivalimised.

Malis tegutsevad ka teiste Euroopa riikide sõjaväelased. Saksamaal on Malis 1200 sõdurit.

Põhja-Aafrika Saheli piirkond langes kaosesse, pärast seda kui Liibüas kukutati diktaator Muammar Gaddafi režiim. Piirkonnas tegutsevad aktiivselt fundamentaalsed islamistid.