Politsei keskendub piirangukontrollis reegleid eiravatele ettevõtetele

Edaspidi sihitakse järelevalvet täpsemalt ning politsei suunab oma fookuse pigem kohtadesse, mis peaks näiteks kontrollima oma klientide koroonatõendit, rääkis peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas ütles, et PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on politsei teinud 14 000 reidi ettevõtetesse, kontrollinud terviseameti palvel maskide kandmist kohtades, kus see on nõutav ning koroonatõendite küsimist.

Samas on ettevõtteid, mis on teinud endale reklaami teadetega, et nemad koroonatõendit ei küsi, rääkis Kallas. Edaspidi hakkab politsei sellistele asutustele rohkem tähelepanu pöörama.

Teda toetas ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kes kutsus inimesi reegleid eiravatest asutustest teada andma. Lisaks soovitas ta inimestel hoiduda selliste ettevõtete teenuste tarbimisest. "Võiks olla nii, et kui näiteks söögikoht teatab, et ei järgi koroonareegleid, siis see oleks samaväärne, kui ta ei kasutaks desinfitseerimisvahendeid või ei peseks nõusid," rääkis Kiik.

Kallas lisas, et politsei täpsemini sihitud järelevalve tähendab ka seda, et hommikul antakse teada, mis piirkonda kontrollima hakatakse.

Lisaks meenutas peaminister inimestele, kes hooplevad võltsitud koroonatõendiga, et karistus tõendi võltsimise eest on kuni üks aasta vangistust ning võltsitud tõendi kasutamise eest kuni kolm aastat.

Veel teisipäeval ütles Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et on PPA juhi Elmar Vaheriga rääkinud maskikontrolli tõhustamisest. ERR-iga rääkinud siseminister Kristian Jaani kommenteeris neljapäeval, et mitte järelevalve mahte pole vaja suurendada, vaid olemasoleva mahu sees on võimalik paremini ja täpsemalt kontrollida ning teha targemat tööd.

"Suurem sihistamine peab toimuma sellise eesmärgi nimel, et oleks aus konkurents, et ettevõtjad võrdselt viiks läbi kontrolli," rääkis Jaani. Maskikandmise kohta ütles ta, politsei hinnangul on see Eestis üldiselt levinud ning maski kannab 86–87 protsenti inimestest.

Jaani kinnitas, et politsei koos terviseameti ja Tallinnas näiteks munitsipaalpolitseiga kindlasti jälgib ka edaspidi maskikandmist, ent teraviku suunab sinna, kus seni on korduvalt eiratud kontrollmeetmetest kinnipidamist.