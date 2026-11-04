Demokraadid võitsid vahevalimised ning vabariiklasest USA asepresident JD Vance süüdistas erakonna valimiskaotuses Iraani sõda. Investorid eeldavad nüüd, et Iraani sõda saab lähiajal läbi ning nafta hind langes alla 100 dollari barrelist.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes 8,5 protsenti ja oli kolmapäeva õhtul 94,53 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind langes ligi kaheksa protsenti ja oli umbes 87 dollarit barreli kohta.

Investorid eeldavad üha enam, et vabariiklasest president Donald Trump peab kasvava surve tõttu loobuma sõjalisest vastasseisust Iraaniga.

Senati demokraatide liider Chuck Schumer lubas samuti kolmapäeval Iraani sõja lõpetada.

"See sõda peab lõppema. See peab lõppema," ütles Schumer pärast seda, kui demokraadid taastasid kontrolli kongressi üle.

Schumeri sõnul kavatsevad demokraadid selleks katkestada sõja rahastamise ning lisas, et nende algatust toetavad juba ka mõned vabariiklased.