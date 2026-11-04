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Võidupüha paraad toimub sel suvel Põlvas

Eesti
Võidupüha paraad Saaremaal aastal 2026
Võidupüha paraad Saaremaal aastal 2026 Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Vabariigi presidendi kantselei edastas kaitseväe juhatajale ning kaitseliidu ülemale president Ülle Madise soovi 2027. aasta riiklike paraadide korraldamiseks Tallinnas ja Põlvas.

Presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene allkirjastatud kirja kohaselt peetakse 2027. aastal Eesti vabariigi 109. aastapäeva paraad 24. veebruaril Tallinnas ning võidupüha paraad peetakse 23. juunil Põlvas.

Ametlikust otsusest teavitati Kaitseväe juhatajat kindralleitnant Andrus Merilot ja Kaitseliidu ülemat kindralmajor Ilmar Tamme. Teate koopia saadeti teadmiseks ka kaitseministrile, Tallinna linnapeale ning Põlva vallavanemale.

Kui Eesti vabariigi aastapäeva paraadi peetakse tavapäraselt pealinnas Vabaduse väljakul, siis on võidupüha paraad 23. juunil üle riigi rotatsioonis ning seda korraldab kaitseliit eri maakondades ja linnades.

Viimati toimus võidupüha paraad Põlvas 2014. aastal.

Toimetaja: Mari Peegel

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