Riik soovib maakonnakeskustesse ja väikelinnadesse ehitada tuhat uut korterit

Riik plaanib murda turutõrke ja paari aasta jooksul ehitada maakonnakeskustesse ja väikelinnadesse tuhat uut üürikorterit. Omavalitsuste juhid leiavad, et elamuarendust väljaspool suurlinnu turgutades ajab riik õiget asja.

Türile pole viimastel aastatel ehitatud mitte ühtegi uut kortermaja, kuigi neid inimesi, kes tahaksid elada täiesti uues üürikorteris, on piisavalt. Türi vald renoveeris ühe ühiselamu viimati seitse aastat tagasi, uute kortermajade ehitamiseks vallal jõudu aga pole.

"Kasvõi seesama maja siin, 42-st korterist 40 on koguaeg täis olnud. Paari korterit hoiame reservis, kui tekib ootamatu vajadus," sõnas Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe, lisades, et arendaja ehitaks Türile, kui kõik riskid on maandatud.

"Kui keegi korterit ei osta ja korter jääb tühjaks, siis kes katab need kulud?" ütles Vahtramäe.

Maakonnakeskuses Paides on seis sarnane - kortermaju küll renoveeritakse, arendajail on valminud ka mõni üksik ridaelamu, kuid laialdast elamuehitust märgata pole.

"Inimesed on huvitatud kaasaegsetest üüripindadest. Kindlasti ootame, mis riigi poolt tuleb. Oleme valmis rääkima kaasa neil teemadel," lausus Paide linnapea Aivar Tubli.

Omavalitsuste juhid leiavad, et maale üürikortereid kavandades ajab riik õiget asja. Kuid kindlasti ei soovi nad kinni maksta kahju, kui arendaja ei suuda uusi kortereid välja üürida.

"Meil on eakatele inimestele vaja esimese korruse kortereid, mida linn oleks tulevikus nõus arendajaga koos välja arendama ja need omale ostma," ütles Tubli.

Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kui mõni tööstus laieneb maale, vajab ta spetsialistidele ka üürikortereid. Mure loodetakse lahendada koostöös Euroopa Investeerimispangaga.

"Nende võimalus on pakkuda pikaajalist ja ka madalama intressiga laenu. Neid üürikorterelamuid hakkavad arendama erasektori arendajad, kes siis saavad ka laenu osaliselt Euroopa Investeerimispangast. Kohaliku omavalitsuse roll on, kui võimalik, siis anda maa. Me oleme tänaseks kaardistanud kohalike omavalitsuste huvi ja meil on juba üle 130 võimaliku krundi. See nõudlus on selgelt olemas," lausus Leis.