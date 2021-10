Izmailova ähvardas konide loopijaid taseriga, kuid selgitas seda naljana

Roheliste Tallinna linnapeakandidaat Züleyxa Izmailova ütles Õhtulehe valimisküsitlusele vastates, et suitsukoni mahaviskajale õrna elektrilöögi andmine ei teeks paha. Izmailova sõnul ta tegelikult füüsilist karistamist ei poolda, kuid konide maha viskamine on tõsine mure, mis vajab lahendust.

"See oli mõeldud poolnaljaga, aga kui vaatame, mis Tallinnas konidega toimub, siis asi on naljast kaugel. Mõned aastad tagasi korraldasime Tallinnas uuringu ja vaatasime, mis meie merevees toimub ja selgus, et pool Tallinna territooriumilt merre jõudnud prügist moodustasid konid. Siin on nüüd küll tehtud väiksemaid kampaaniaid nagu "Meri algab siit", aga reaalsus on ikkagi see, et meie tänavad, laste mänguväljakud on konisid täis ja me ei saa sellest edasi, et normaalsus oleks see, et koni käib prügikasti," rääkis Izmailova.

Izmailova ütles Õhtulehele, et Tallinna munitsipaalpolitsei peab tööd kindlasti jätkama, kuna riiklikku politseid iga aastaga nõrgendatakse ning kaaluda võiks ka erivahendite kasutamist, kui see on põhjendatud.

Linn on roheliste juhi sõnul teinud küll konide jaoks urne, aga reaalselt pole sellest probleemi lahendamisel suurt abi olnud.

Konide teema ei ole vaid silmale ebameeldiv, vaid ka globaalne probleem, sest konide filtrid ei lagune ja imavad merre jõudes endasse mürke ning jõuavad kalasööjate kehadesse, rääkis Izmailova.

Roheliste juhi sõnul ei tegeleta probleemiga ka riigi tasemel. Kuigi tubakaaktsiis laekub jõudsalt riigieelarvesse, siis kohalikele omavalitsustele selles osas abi ei tule.

"Lahenduseks oleks ka see, kui rakendada tootjavastutust, kui sigaretitootjad oma tooted ümber vormistaksid ja kasutaksid näiteks bioloogiliselt lagunevaid taimseid filtreid. Reaalselt on see väga-väga suur… ma ei kujuta ette, et Eesti, Tallinn hakkaks tubakatootjatele sellist lobi tegema," sõnas ta.