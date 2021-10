Reformierakond käis Keskerakonnale välja oma koroonaettepanekud

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev edastas ERR-ile oma erakonna vastuettepanekud Keskerakonna poolt reede hommikul välja käidule. Enne valitsusparteisid avaldas oma viis ettepanekut opositsioonilise SDE saadik Jevgeni Ossinovski.

1. Esmatähtis on, et juba kehtivaid reegleid senisest oluliselt rohkem täidetakse. Valitsus arutas olukorda eile koos PPA direktoriga ning selle tulemusena lepiti kokku, et kontrollimeetmeid rikkuvad ettevõtted võetakse suure tähelepanu alla. Korduvrikkujate kohta hakatakse koguma informatsiooni ja politsei hakkab läbi viima sihitud kontrolle.

2. Ajutiselt (näiteks kaheks kuuks) tuleb piirata vaktsineerimata inimeste osalemist meelelahutuses ja vaba aja veetmisel. Haiglasse jõuavad ennekõike mittevaktsineeritud inimesed. Seega on haiglate ülekoormuse vältimiseks hädavajalik vaktsineerimata inimeste kontaktide vähendamine.

3. Toetame tulemuspõhise vaktsineerimise premeerimist ja soodustamist. Soovime kokku leppida, kuidas premeerida näiteks perearste ja omavalitsusi, kes saavutavad kõrge vaktsineerituse taseme. Võiksime lähtuda eesmärgist, et üldine vaktsineeritus omavalitsuse elanikkonnas või perearstinimistus võiks olla 70 protsenti ja riskirühmade seas 85 protsenti.

4. Tuleb tagada, et vaktsineeritud inimeste kaitstus koroonaviiruse vastu püsiks kõrge. Tervise-ja tööminister peab valitsusele lähiajal esitama veelgi täpsema plaani koos selgete tegevustega, kuidas liikuda edasi tõhustus-ja kolmandate doosidega laiemates elanike gruppides. Eelmisel nädalal otsustas valitsus, et COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose hakatakse lisaks eakatele ja hooldekodude elanikele pakkuma ka tervishoiu, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele.

5. Tuleb vähendada inimest hirme seoses vaktsineerimisega. Selleks oleme juba laiendanud vaktsineerimisnõustamise võimalusi ning leiame, et vaktsineerimisega seotud müütide ja hirmude ümber lükkamisele tuleb pöörata veelgi rohkem tähelepanu.