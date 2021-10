Keskerakond avaldas oma kuus koroonaettepanekut Reformierakonnale

Keskerakond saatis reede hommikul ajakirjandusele teate, kus need ettepanekud on loetletud järgmiselt:

1. Toetus või hüvitis 100 eurot 60+ inimestele esmase vaktsineerimiskuuri läbimisel või tõhustusdoosi tegemisel;

2. Tulemustasu 10 000 eurot igale perearstikeskusele 60+ vanuserühmas vähemalt 80 protsendi lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatuse saavutamisel;

3. Hooldekodude töötajatele ühe kuupalga ulatuses tulemustasu maksmine kui hooldekodu töötajate lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus on üle 90 protsendi;

4. Toetusmeede kohalikele omavalitsustele 10-20 eurot iga elaniku kohta, kui on saavutatud 60+ vanuserühmas või täiskasvanud elanikkonnas vähemalt 80 protsendi lõpetatud vaktsineerimisega hõlmatus;

5. Riikliku vaktsiinikahjustuste fondi loomine koos tervikliku patsiendikindlustuse süsteemiga;

6. Vaktsiinitakso pilootprojekt kodus vaktsineerimise edendamiseks.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on erakond töötanud kahes valitsuses selle nimel, et elada saaks võimalikult väheste koroonaviiruse vastaste piirangutega ning et COVID-19 vastu vaktsineerimine oleks kõigile Eestimaa elanikele tasuta, vabatahtlik ja kodulähedaselt kättesaadav.

"Keskerakond toetab eelkõige positiivseid meetmeid, mille toel vaktsineerimisega hõlmatust tõsta. Oleme mitmeid seda eesmärki täitvaid ettepanekuid pannud arutelu jaoks lauale ka koalitsioonis ning loodame peagi jõuda vajalike kokkulepeteni," ütles Ratas.

Erimeelsused: piirangud või motiveerimine

Valitsus arutas neljapäeval võimalusi vaktsineerituse tõstmiseks ning ka võimalikke piiranguid.

Üks Reformierakonna ettepanek on edaspidi mitte lasta inimesi koroonatõendit nõutavatesse kohtadesse sisse negatiivse testiga.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev kirjutas aga reedel Postimehes, et tuleks kaaluda vaktsineerimata inimestele täiendavate liikumispiirangute kehtestamist: "Näiteks võiks Covidi tõendit küsida ka kaubanduskeskuste ustel. Kindlasti peaksid kõigile avatuks jääma toidupoed ja apteegid (kus tuleb maskikandmiskohustust ka rohkem kontrollida), kaubanduskeskustes aga saaks sellisel juhul käia ilma maskita."