Nõukogu pani ajaloomuuseumi direktori "poolte kokkuleppel" lahkuma

Peeter Mauer asus ajaloomuuseumi juhtima kolme aasta eest. Nõukogu sõlmis temaga ametilepingu viieks aastaks. Ometi lahkub ta ametist kaks aastat enne tähtajalise lepingu lõppu, 1. jaanuarist. Ametlikult teeb ta seda poolte kokkuleppel, ent rahulolematust direktoriga oli nii nõukogul kui ka töötajatel.

Põhjuseid, miks nõukogu Maueri lahkumist soovis, on mitu. ERR-ile teadaolevalt arutas nõukogu seda esimest korda juba aprillis, kui töötajad Maueri peale kaebasid. Sisekliima oli väga halvaks muutunud, paljud inimesed töölt lahkunud. Nõukogu ei jäänud rahule ka Maueri esitatud arengukavaga. Ent talle otsustati ajapikendust anda. Nüüd, septembris arutas nõukogu küsimust taas ega näinud enam võimalust Maueriga koostööd jätkata. Mauerile anti võimalus lahkuda poolte kokkuleppel, mida ta ka teeb.

"Omal soovil palun ennast tagasi kutsuda kokkuleppel nõukoguga. Meil oli arutelu muuseumi edasistest aruteludest, leidsime, et on vaja uut nägemust, mingi periood on möödas, sihtasutus on asutatud, milleks ma siia tulin, majanduslikult muuseumi toimib, võib-olla on ka muuseumi ees uued väljakutsed, see oli meie vastastikune arusaam," kommenteeris Mauer ERR-ile. "See oli meie pikemaajalise arutelu tulemus, me kogu aeg ju arutasime nõukogus muuseumi arengut ja väljakutseid ja vajadusi. Läksime lahku väga rahumeelselt, intriige ei ole."

Mauer selgitas, et küsimus polnud mitte arengukavas, vaid selle muudatuses.

"Nõukogu ei ole meie arengukava muudatust kinnitanud. Tavaliselt tehakse seda koos järgmise aasta eelarve kinnitamisega, detsembris, kui on sihtasutuse tegevustoetuse suurus selgunud," selgitas Mauer.

Seda, et nõukogu oleks tema personaalküsimust juba varem arutanud, Mauer ei teadnud. Küll aga möönis ta, et majas on personali seas pinged üleval küll. Selle põhjust näeb ta kahe muuseumi - ajaloomuuseumi ning teatri- ja muusikamuuseumi - ühendamises, mille ta läbi viima pidi.

"Eks need muudatused, mis tõi kaasa sihtasutuse asutamine kahe muuseumi baasilt, tõi kaasa ka oma pinged, ei saa salata. Ega algusest peale pole seda otsust kaks muuseumit kokku panna eriti rõõmsalt vastu võtnud. Väga palju on olnud ametikohamuudatusi, personalimuudatus, struktuurimuudatusi. Oleme püüdnud seda sihtasutust käivitada ja jõudnud päris heale tulemusele, aga sisepingeid on veel - nii mõnigi inimene ei ole võib-olla sellest ühinemisest aru saanud või seda heaks kiitnud, aga see ongi pikk protsess," kirjeldas Mauer.

Ta lisas, et tema ametis oldud ligi kolme aasta jooksul on muuseumist töölt lahkunud kümmekond inimest, mõnede töötajate vahel on ka tööülesandeid ümber jagatud. Muuseumis töötab kokku üle 70 inimese.

"Minu arust on positiivne, et oleme kahe muuseumi baasilt nii mõnegi struktuuri pannud jõulisemalt tööle. Ei ole enam nii, et üht asja teeb ainult üks inimene ja kui ta lahkub, siis kogu maailm jääb seisma," ütles Mauer.

Kuigi koroonaaeg on valusalt löönud ka muuseumi tulubaasi. Kui 2019. aastal oli omategevuste käive umbes miljon eurot, siis tänavu tuleb selleks umbes 300 000.

"Oleme ilusti oma tegevustega hakkama saanud, kõik arved on makstud, väike reserv on ka kogunenud, saame teha suuremaid näitusi mingil hetkel. Rõõmu pole ja rõõmu ei paista kuskilt tulemas ka. Nii mõnigi aastavahetuse kokkulepe on üles öeldud, väline keskkond mõjutab otsuseid tugevalt," tõdes Mauer.

Ta kinnitas, et lahkub kerge südamega, kuigi ei saa välistada, et mõned kolleegid võivad tema tegevusest ka kibestunud olla.

"Aga olen alati proovinud põhjendada, miks midagi tehakse," lisas ta.

Nõukogu küsimustele ei vasta

Ajaloomuuseumi nõukogu liikmed on ERR-i huvi peale saada intervjuu direktori lahkumise asjaolude teemal aga äärmiselt kidakeelsed. Nõukogu esimeest Merilin Piipuud pole parasjagu Eestis, lisaks hoiavad teda töökohustuste täitmisest pikemalt eemal isiklikud asjaolud. Ülejäänud nõukogu liikmed keelduvad suulisest kommentaarist, leppides lõpuks vaid omavahel kokku, et saadavad neljalauselise konsensusliku kirjaliku kommentaari, ilma isegi ajakirjaniku küsimusi ootamata. Nõukogu liige Tiit Pruuli tõdes selle nördimuse peale, et alati ei peagi saama küsimusi esitada.

"Peeter Mauer on olnud suurepärane juht muuseumi ühendamiste ja üleminekuperioodil. Ta on loonud administratiivselt ja tehniliselt väga hea baasi edasi liikumiseks. Järgmises etapis vajab ajaloomuuseum juhti, kes aitaks suurendada Eesti Ajaloomuuseumi tuntust ja efektiivistada sisutegevust. Just selleks otsustaski nõukogu koos Peeter Maueriga, et ta astub nüüd kõrvale ja kuulutame peagi välja konkursi uue juhi leidmiseks," teatas Tiit Pruuli ühiselt kokku lepitud kommentaaris.

Sisulisema kommentaari saamiseks soovitas ta ära oodata nõukogu esimehe naasmise.

Ajaloomuuseumi kodulehele aga ilmus reede pärastlõunaks uue direktori otsimise töökuulutus.