Suurbritannia lõdvendab piiranguid välismaa veokijuhtide tarnete arvule

Euroopa Liidust pärit veokijuhid võivad praegu kaupa peale võtta ja maha laadida ainult kahel korral ning seda seitsme päeva jooksul alates riiki saabumisest. Uute reeglite järgi, millega valitsus loodab vältida jõulude-aegset tarnekriisi, võivad juhid kahenädalase perioodi vältel piiramatu arvu tarneid teha.

Neljapäeval teatas Briti valitsus, et annab 800 ajutist viisat välismaistele lihunikele, kuna töökäte nappuse tõttu võib raisku minna 150 000 siga.

"Tuleb aru saada, et see, mis toimub on see, et tulles välja pandeemiast kogu maailmas, on tarneahelates üsna palju turbulentsi. Me näeme probleeme laevanduses, saatmiskulud tõusevad, gaasihinnad tõusevad Kagu-Aasia nõudluse suurenemise tõttu. Näeme ka mõningast tööjõupuudust. Kuid see on ülemaailmne probleem, sest maailm väljub pandeemiast. Mõni eriline turbulents tarneahelas ei saa sellega hakkama, kuid me reageerime sellele vastavalt," lausus parlamendiliige George Eustice.