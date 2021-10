Enne valimispäeva käis usin eelhääletamine ja valimiskampaania

Tallinnas, Kristiine keskuse juures tegid poliitikud kampaaniat õlg-õla kõrval. Nad rääkisid, et on valijatele oma kavatsusi tutvustades omavahel sõbrunenud.

"Lähed Reformierakonna käest küsid pannkooki, siis Eesti 200 laenas meile oma telliskivid, et telk püsti seisaks," kirjeldas Isamaa kandidaat Feliks Undusk.

"Inimesed on heatahtlikud. Aga kui mõtlema hakata siis see aasta pole sõimata saanud," ütles Reformierakonna kandidaat Jürgen Ligi.

"Väga mõnus! Ütleme niimoodi, et see on mõnus ja kihvt tunne. Tuled siia, räägid inimestega ja inimestel silmad säravad," kirjeldas kogemust Eesti 200 kandidaat Joel Jesse.

Pikk rida oli telke ka Nõmme turu väravas. Keskpäevaks olid kõige varem kohale jõudnud sotsiaaldemokraadid juba lahkumas.

"Ebatüüpiliselt kuiv sügis on olnud. Eile saime törtsu vihma. aga muidu on meeldiv. Saad inimestega mõnusalt rääkida," sõnas SDE kandidaat Indrek Saar.

"Neid valimisi ilmestab see, et inimesed tulevad oma kindlate konkreetset küsimustega, mis nende kodulinna puudutab," rääkis Keskerakonna kandidaat Tiit Terik.

"Meil on neid kohtumisi palju olnud. Nüüd terve suve oli see presidendikandidaadi tuur üle Eesti. Nii et minule on see alati rõõmu teinud," sõnas EKRE kandidaat Henn Põlluaas

Pühapäeval on valimispäev ning hääletada saab kella üheksast hommikul kuni kella 20-ni õhtul ning seda saab teha ainult jaoskonnas. Kui keegi tahab oma elektrooniliselt antud häält muuta siis tuleb minna jaoskonda. Valijal pole enam elukohajärgset valimisjaoskonda.

"Ta võib minna oma valla või linna piires, Tallinnas linnaosa piires minna ükskõik millisesse jaoskonda milline talle kõige lähem on ja hääletada seal," rääkis riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Laupäeva hommikul oli probleeme valimiste infosüsteemi pääsemisega, põhjuseks turvakaalutlustel seatud piirang. Hääletamata kellelgi ei jäänud.

"Osutus see piirang hommikul liiga rangeks, kui kõik jaoskonnad korraga ühendusid. Riigi infosüsteemi amet vaatas selle piirangu üle ja korrigeeris seda siis," ütles Koitmäe.

Valimistulemused hakkavad seekord selguma hiljem kui eelmine kord. Elektrooniliselt antud hääli hakatakse seekord lugema pärast jaoskondade sulgemist.