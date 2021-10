Valimistel muutis ligi 2000 inimest elektroonilise hääle pabersedeli vastu

Elektroonilisel hääletamisel sai oma häält muuta ka uuesti interneti teel hääletades. Selliseid korduvhääli oli 23 600.

Kokku andis e-hääle seekordsetel valimistel 274 000 inimest ehk 47 protsenti kõigist hääletanutest. Neli aastat tagasi peetud kohalikel valimistel moodustasid e-hääled kõigist häältest 32 protsenti. Kaheksa aastat tagasi aga 21 protsenti.

Kõige agaramalt hääletati elektrooniliselt Hiiumaal. Seal andis e-hääle 57 protsenti hääletanutest. Ida-Virumaal, vastupidi, andis e-hääle aga vaid 35 protsenti hääletanutest.

Esmaspäeval toimus omavalitsustes häälte ülelugemine, nende tulemus peaks selguma teisipäeval. See tähendab, et mõned hääled, peamiselt paberhääled, võidakse veel tunnistada kehtetuks, või vastupidi, kehtivaks.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on varasem kogemus näidanud, et see üldist valimistulemust palju siiski ei mõjuta.

"See oleneb omavalitsusest, muutused hääletamistulemustes võivad olla väikesed. Kui mõni sedel tunnistatakse kehtetuks või loetakse kehtivaks, aga muutused võivad olla suuremad siis, kui on tehtud viga, näiteks protokolli sisestamisel on sisestatud vale häältenumber. Siis võivad muudatused olla suuremad.

Hääled peaksid üle loetud saama hiljemalt teisipäeval. Ametlikult kuulutatakse valimistulemused välja aga alles mõne nädala pärast, kui lahendatud on ka kõik kaebused.