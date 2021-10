Lidl värbab Eestis 800 poetöötajat

Lidl Eesti juhatuse esimehe Jakob Josefssoni sõnul on poetöötajate värbamine oluline etapp Eestis poodide avamiseks.

"Lidl on arendanud jõudsalt oma poevõrgustikku Eestis. Nüüd on aeg alustada meeskondade moodustamisega ja selleks ootame uusi kolleege meiega liituma," ütles Josefsson.

Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto ütles, et Tallinnas on poetöötaja tunnitasu 6,40 ning mujal linnades 6,10 eurot. Ta lisas ka, et ettevõte tasustab iga töötatud minuti ning pakub täiendavat tervisekindlustust.

Lidlil on praegu valmimisjärgus neljas Eesti linnas kaheksa poodi. 2018. aastal asutatud Lidl Eesti OÜ keskendub praegu poevõrgu loomisele üle kogu Eesti.