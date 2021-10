Michal: koalitsioon valimiste võitja vastu ei lõpe hästi

Reformierakondlane, Tallinna linnapeaks kandideerinud Kristen Michal ütles, et valimiste võitja vastu koalitsiooni moodustamine ei lõpeks hästi ning tunnustas Keskerakonna linnapeakandidaati Mihhail Kõlvartit hea valimistulemuse tegemise eest.

"Valimiste võitjal on see mandaat ja demokraatias ka kohustus panna kokku toimiv valitsus linnas või riigis," ütles Michal ERR-ile.

Ta meenutas 2019. aasta riigikogu valimisi, kui Keskerakond, EKRE ja Isamaa tegid valitsuskoalitsiooni. "Tehti koalitsioon valimiste võitja vastu ja kuidas see lõppes? Ikkagi kehvasti lõppes pigem. Tallinnas Keskerakonnas on suur mandaat, linnapea isiklikult tegi väga hea tulemuse," lausus Michal.

Michal pakkus, et selgem pilt uuest Tallinna linnavalitsuse koosseisust võib tekkida kuu aja jooksul.

Mihhail Kõlvart kinnitas "Terevisioonis", et kui teised erakonnad tulevad Keskerakonna juurde läbi rääkima, siis nad vastutusest ei loobu ja partei on läbirääkimisteks valmis. Ta lisas, et Keskerakond ei tee koalitsiooni erakonnaga, kellega ei ole võimalik Keskerakonna programmi ellu viia ja kellega ei ole ühiseid väärtusi.

Keskerakond sai Tallinna linnavolikogusse 38 kohta, Reformierakond aga 15 kohta.