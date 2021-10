Koroonaviirusega on haiglas 413 patsienti, suri kolm vaktsineerimata inimest

Kolmapäevahommikuse seisuga on haiglas 413 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 302 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu.

Neist 204 patsienti ehk 67,6 protsenti on vaktsineerimata ja 98 ehk 32,4 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 54 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 33 patsienti, neist juhitaval hingamisel 20.

Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest, kõik olid vaktsineerimata: 59-aastane mees, 80-aastane naine ja 92-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 1438 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8753 testitulemust, millest 1347 osutus positiivseks. Positiivsete testide osakaal oli 15,4 protsenti.

Positiivse testi saanutest oli 865 vaktsineerimata ja 482 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 1125,2. Eestist kõrgemad on Euroopas nakatumisnäitajad vaid meie naabrite juures Lätis (1357) ja Leedus (1194).

Ööpäeva jooksul manustati 1818 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 404 640 doosi.

Täisealistest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 68,3 protsenti, kõigist Eesti elanikest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 58,2 protsenti. Kogu elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on aga 55 protsenti.