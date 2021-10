Taliban korraldas enesetaputerroristide sugulastele võimsa peo

Taliban korraldas surnud enesetaputerroristide sugulastele uhke peo. Islamiorganisatsioon väidab, et terroristid on Afganistani kangelased.

Peo võõrustaja oli Afganistani siseminister Sirajuddin Haqqani, kes USA hinnangul on ka ise terrorist. Pidu toimus Kabuli rahvusvahelise hotelli ballisaalis. Enesetaputerroristide sugulased said raha, samuti lubati neile anda maatükk. Peol osalesid ainult mehed, vahendas The Times.

"Talibani islami emiraadi taastamine sai teoks tänu meie märtrite poolt valatud verele. Me ei tohi nende mälestust reeta" ütles Haqqani.

Sirajuddin Haqqani on omanimelise Haqqani võrgustiku juht. Tegemist on Talibani haruga, mis on tuntud jõhkrate enesetapurünnakute poolest. USA välisministeerium pakub Sirajuddin Haqqani tabamist aitava informatsiooni eest 10 miljonit dollarit.

USA võimud külmutasid pärast Talibani võimuhaaramist miljardite dollarite ulatuses välisreserve, mis kuulusid Afganistani endisele valitsusele. USA keeldub islamistidele välisreservide üleandmisest.

Taliban on üha rohkem hädas ka terroriorganisatsioon ISIS-K tegevusega.

ISIS-K ehk ISIS Khorasan on Islamiriigi Afganistani piirkondlik haru, mis loodi 2015. aastal ja on Talibani verivaenlane.

ISIS-K peab Talibani liiga leebeks. Khorasan on kohalik nimi Kesk-Aasia ja Lõuna-Aasia piirkonnale. Piirkonda kuulub ka Afganistan.

ISIS-K suurendab Afganistanis rünnakuid. Islamistid värbavad ka rahulolematuid võitlejaid, kes pole rahul uue Talibani režiimiga.