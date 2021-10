Taliban ähvardas USA-d ja EL-i sanktsioonide jätkudes põgenikelainega

Islamiorganisatsioon Taliban hoiatas USA ja Euroopa saadikuid, et režiimi jätkuv survestamine sanktsioonidega õõnestab Afganistani julgeolekut ja võib viia majanduspõgenike laineni.

"Afganistani valitsuse nõrgestamine ei ole kellegi huvides, sest see mõjutab negatiivselt maailma julgeolekusektorit ja toob kaasa majandusliku rände," ütles teisipäeval välisministri kohusetäitja Amir Khan Muttaqi Dohas toimunud kõnelustel lääneriikide diplomaatidele.

Taliban tuli võimule augustis, kui lääneriigid pärast kakskümmend aastat kestnud sõda riigist taandusid.

Talibani katseid võimu konsolideerida on õõnestanud äärmusrühmituse Islamiriik Khorasanis (IS-K) verised rünnakud, aga ka rahvusvahelised sanktsioonid: pankadel on raha otsakorral ja riigiteenistujad on palgata.

"Me ärgitame maailma riike sanktsioone lõpetama ja lubama pankadel normaalselt tegutseda, et heategevusühendused, organisatsioonid ja valitsus saaks oma töötajaile oma enda reservidest ja rahvusvahelisest finantstoest palka maksta," edastas Muttaqi sõnu tema pressiesindaja.

Euroopa riigid on mures, et kui Afganistani majandus kokku kukub, asub teele suur hulk põgenikke, kes võivad jõuda EL-i piirideni.

Washington ja Brüssel on valmis andma Afganistanile humanitaarabi, kuid ei taha anda Talibanile majandusabi, kui viimane ei luba inimõigustest lugu pidada.