USA endine erisaadik: Afganistanis võib endiselt olla sadu ameeriklasi

"Asja tõsiasi on see, et me ei tea täpset arvu, kui palju ameeriklasi Afganistanis veel on. Minu hinnangul võib seal olla veel sadu ameeriklasi," ütles pühapäeval telekanalile CBS antud intervjuus Khalilzad .

Telekanal CNN teatas nädalavahetusel, et ligi 200 ameeriklast proovib endiselt Afganistanist lahkuda.

Khalizad lahkus ametist 18. oktoobril. Lahkumisavalduses leidis Khalilzad , et USA jõudis Afganistani-poliitikas järgmisse faasi.

"Endine USA president Donald Trump palus minul pidada läbirääkimisi meie lahkumise suhtes Afganistanist. See on tehtud. Oleme väljas ja meie ajaloo pikim sõda on läbi," ütles Khalilzad.

Khalilzad jäi Talibani uue režiim suhtes skeptiliseks. Tema sõnul peab USA jätkama islamiorganisatsioonile survet, kuni riigis tagatakse naiste inimõigused, vahendas Politico.

"Meie ja Talibani vahel puudub usaldus," ütles Khalilzad.