Prantsuse ekspresident: Macron on selgrootu juht, kellel pole põhimõtteid

Prantsusmaa endise presidendi Francois Hollande'i sõnul on Emmanuel Macron selgrootu juht, kellel puuduvad kindlad põhimõtted.

Hollande oli Prantsusmaa president aastatel 2012–2017. Hollande andis kolmapäeval välja uue raamatu, kus ta kritiseerib teravalt Macroni.

"Macron hüppab ühelt põhimõttelt teisele, ta on nagu konn vesiroosidel," väidab raamatus Hollande.

Prantsusmaa meedia väidab, et Hollande tahab uue raamatuga Macronile kätte maksta. Hollande leiab, et Macron reetis teda, vahendas The Times.

Hollande tegi Macronist 2012. aastal oma nõuniku. Varem oli Macron avalikkusele tundmatu investeerimispankur. 2014. aastal sai Macron juba Prantsusmaa majandusministriks.

Hollande lootis, et Macroni head sidemed Prantsuse ärieliidiga tagavad talle teise ametiaja. Macron lahkus aga 2016. aastal valitsusest, lõi oma erakonna ja kandideeris ise presidendiks, teatas The Times.

Hollande andis hiljuti ka intervjuu ajalehele Le Parisien. "Macronil puudub visioon. Ta teeb pidevalt kannapöördeid olulistes küsimustes, nagu kliima ja riigi julgeolek," ütles intervjuus Hollande.

Hollande süüdistas Macroni ka riigi elanikkonna lõhestamises. "Macron oleks pidanud prantslasi ühendama. Selle asemel oleme lõhenenud, kus vähemusel läheb hästi, paljud aga muretsevad oma tuleviku pärast. Väga rikkad on saanud veelgi rikkamaks," ütles Hollande.

Hollande lubas, et toetab Prantsusmaa presidendivalimistel Pariisi linnapead Anne Hidalgot. Hidalgo on sotsialistide ametlik kandidaat.

Hollande leiab, et vasakpoolsed jõud peavad Prantsusmaal ühinema. Prantsusmaa meedia spekuleerib, et Hollande plaanib ka ise uuesti presidendiks kandideerida.