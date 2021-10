Macron: Euroopa sõltub energiaallikate impordist liiga palju

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles reedel pressikonverentsil, et Euroopa sõltub energiaallikate impordist liiga palju.

Prantsusmaa valitsus on energiahindade suhtes tundlik. 2018. aastal puhkesid riigis kõrgete kütusehindade pärast suured valitsuse vastased meeleavaldused. Prantsusmaal toimuvad aga järgmisel aastal presidendivalimised.

Prantsusmaa peaminister Jean Castex ütles neljapäeval, et väiksema sissetulekuga leibkonnad saavad valitsuselt 100 eurot. Hüvitise eesmärk on aidata madalama sissetulekuga inimestel tulla toime tõusvate energia- ja kütusehindadega.

"Me valisime 100 euro suuruse hüvitise, mis makstakse välja prantsuse rahvale, see on omamoodi keskklassi hüvitis," ütles Castex.

Macron osales reedel Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel Brüsselis.

Macron kommenteeris ka Brüsseli hiljutist tüli Poolaga. Poola põhiseaduskohus leidis oktoobri alguses, et osa Euroopa Liidu lepingute artikleid on Poola põhiseadusega ühitamatud.

"Ootame Poolalt konkreetseid žeste, et lahendada praegune EL-i ja Poola tüli kohtusüsteemi sõltumatuse üle," ütles Macron.