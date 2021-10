Hongkongi juht: välisjõud kahjustavad meelega linna mainet

Hiina kommunistlik partei kehtestas Hongkongis 2020. aasta juunis vastuolulise riikliku julgeoleku seaduse. Linna juht Carrie Lam leiab aga, et välisriigid kajastavad Hongkongi inimõiguste olukorda sihilikult palju halvemini, mille eesmärk on kahjustada linna rahvusvahelist mainet.

"Pärast Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse rakendamist on linna rahvusvaheline maine saanud tugeva löögi. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljud välisjõud ja lääne meedia tegelevad liialdustega. Nad võrdlevad riikliku julgeoleku seadust inimõiguste mahasurumisega. Hongkongi valitsus peab selles suhtes rohkem selgitustööd tegema," ütles Lam.

Lääneriikide valitsused mõistsid riikliku julgeoleku seaduse hukka. Kompartei ja Hongkongi võimud väidavad, et seadus on vajalik julgeoleku tagamiseks.

Viie kuu pärast toimuvad Hongkongis uue omavalitsuse juhi valimised. Lam pole oma uuesti kandideerimisest teatanud. Lam sai Hongkongi juhiks 2017. aastal, vahendas The Times.

Hongkongi juhi valib 1500 inimesest koosnev valimiskomitee. Komiteesse kuuluvad Hiina komparteile lojaalsed liikmed.

Hongkongis puhkesid kahe aasta eest suured demokraatiameelsed protestiaktsioonid, mida Peking on aktiivselt maha surunud. Mitmed professionaalsed ja poliitilised organisatsioonid saatis kompartei laiali.