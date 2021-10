Pool väljavõetud pensionirahast on praeguseks ära kulutatud

Selle aasta suvel oli kaardimaksete ja sularaha väljavõtmine Eestis kümnendiku suurem kriisieelse, 2019. aasta keskmisest, langedes septembriks 2019. aasta tasemele. Kuniks 150 000 inimesele maksti teisest sambast välja miljard ja tarbimine hüppas lakke.

"Eesti kolme suurema panga kaardimaksete käive kasvas septembris eelmise aastaga võrreldes umbes kaks korda. Ja kiiresti kasvas ka sularaha väljavõtmine, oli umbes kolmandiku võrra kõrgem kui aasta tagasi. Umbes pool pensionirahast on praeguseks ära kasutatud ja teine pool veel ootab pangakontodel," lausus Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Swedbanki andmetel läks suurem osa rahast otse tarbimisse. Elektroonikapoes oli september tavapärasest tihedam kuu.

"Külastatavuse arvu tõusu märkasime septembris kindlasti. Selles oli oma osa nii pensionisamba väljamaksetel kui ka sellel, et inimesed tulid tagasi linna, lapsed läksid kooli ja suvepuhkused lõppesid. Meie kaupluses oli külastatavus umbes viiendiku võrra suurem," ütles Tammsaare Euronicsi juhataja Kersti Aru.

Osa rahast liikus ka kasutatud autode ostuks ja seda juba augustist.

"Inimesed teadsid ette, et see raha septembris tuleb ja kulutasid ette. Kas nad võtsid selleks laenu, laenasid sõpradelt, vanematelt, pangast, teades et see raha septembris tuleb ja siis saab selle tagasi maksta. Peale väljamaksete tegemist huvi kasvas veelgi," lausus Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Teise pensionisambast saab ka praegu lahkuda ja järgmine väljamakse toimub jaanuaris. Praeguseks on pensionikeskusele esitatud üle 13 000 avalduse ehk kümnendiku septembris lahkujate hulgast.