Lätis on koroonaviiruse tõttu surnud üle 3000 inimese

Lätis on pandeemia algusest koroonaviirusesse surnud üle 3000 inimese, haiglas on 1277 inimest. Leedus suri ööpäevaga 15 inimest, neist kümme olid vaktsineerimata.

Ööpäevaga tuvastati riigis 2932 nakatunut, kellest 2194 inimest olid vaktsineerimata ja 738 vaktsineeritud. Ööpäeva jooksul suri 26 inimest, kokku on riigis viiruse tõttu surnud 3018 inimest, vahendas LSM.

Kahe nädala jooksul on nakatumise näit 100 000 inimese kohta 1605,9.

Koroonaviirusega on haiglaravil 1277 inimest, ööpäeva jooksul viidi haiglasse 206 inimest.

Viimase ööpäevaga vaktsineeriti esimese doosiga 9716 inimest, teise doosi sai 1880 inimest. Riigis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle miljoni inimese, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 967 814 inimest.

Leedus suri 10 vaktsineerimata inimest

Leedus tuvastati ööpäevaga 3050 uut koroonaviirusesse nakatumist. Riigis suri ööpäeva jooksul viiruse tõttu 15 inimest, neist 10 olid vaktsineerimata.

Koroonaviirusega on Leedus haiglas 1714 inimest, kellest 150 on juhtival hingamisel. Riigis on koroonaviirusega nakatunutele haiglakohti 2277.

14 päeva nakatumisnäit 100 000 inimese kohta on 1270,3.

Leedus sai ööpäevaga vaktsiini esimese doosi 3712 inimest, 3509 teise doosi ning 4158 inimest tõhustusdoosi.

Soomes tuvastati ööpäevaga 449 nakatunut, suri kuus inimest, vahendas Yle. Riigis on kokku haiglaravil 205 inimest.

Ööpäevaga vaktsineeriti 3573 inimest.